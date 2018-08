Volley, Lube presenta Leal: Sono qui per vincere

Di nuovo un bagno di folla nel giorno speciale dedicato alla presentazione di un altro grande campione della Cucine Lube Civitanova 2018-2019, Yoandy Leal. Il “Leal Day” andato in scena allo Shada Beach Club di Civitanova Marche è stato un successo in riva all’Adriatico per il benvenuto da parte di stampa, tifosi e appassionati allo schiacciatore brasiliano di origine cubana, sbarcato per la prima volta in Europa e nel campionato italiano: ancora una volta, dunque, il litorale civitanovese si è trasformato in una piccola Cuba per qualche ora.

Raggiante patron Fabio Giulianelli, che ha sottolineato la scelta di Leal come un uomo che contribuirà a dare ancora più carattere a questa Lube, per trovare il guizzo vincente nelle tante competizione che il Club biancorosso andrà ad affrontare.

Compito di introdurre le prime parole di Leal alla Lube alla presidente Simona Sileoni e al direttore sportivo Giuseppe Cormio, evidentemente felici nel poter presentare il campione cubano a così tanti tifosi intervenuti per conoscerlo da vicino per la prima volta.



“E’ stata una presentazione bellissima, la prima volta per me con una organizzazione così – ha detto Leal, con Robertlandy Simon traduttore d’eccezione – Mi sono emozionato nel vedere tanti tifosi per me, speriamo sia l’inizio di una stagione splendida. E’ una Lube molto forte, ricca di grandi giocatori e spero che questo gruppo ottenga grandi risultati. Dopo aver vinto tanto in Brasile ho deciso di scegliere l’Italia e Civitanova per nuove sfide: troverò Simon e Juantorena, con cui sono molto amico, inoltre ci sarà anche Bruninho che troverò dall’anno prossimo nella Nazionale brasiliana. Sono venuto alla Lube per vincere ancora, sarà una squadra carica e pronta ad affrontare ogni gara al massimo”.

Infine coach Giampaolo Medei ha mostrato il suo orgoglio nel poter guidare una squadra così ricca di campioni, tra cui un atleta di primo livello come Yoandy Leal.

Al termine della presentazione Leal si è intrattenuto a lungo con i tifosi per foto e autografi. Poi lo schiacciatore biancorosso si è intrattenuto a cena con i vertici societari e tutti i compagni di squadra che domani inizieranno ufficialmente la preparazione per la nuova stagione.