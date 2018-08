Volley, Lube: presentato ufficialmente Simon ai tifosi

Che festa per Robertlandy Simon. Il campione cubano è stato presentato ufficialmente a stampa e tifosi oggi pomeriggio durante il Simon Day, nel bellissimo scenario del lungomare sud di Civitanova Marche, diventato per l’occasione una piccola Cuba grazie alla musica e al grande entusiasmo dei tantissimi intervenuti presso il ristorante Officina che ha ospitato l’evento.

“Impressioni bellissime, sia del palasport sia di questa splendida serata con tifosi fantastici, mi veniva da piangere – ha detto Robertlandy Simon – Non vedo l’ora di iniziare a giocare, due mesi passeranno velocissimi. Vogliamo partire bene sin da inizio stagione per gli obiettivi importanti. Sarà una Lube internazionale, pronta a giocarsela in tutte le manifestazioni, lavoreremo duro per questo perché nulla è impossibile: sarà una sfida per noi stessi”.

Raggiante il patron Lube Fabio Giulianelli: “Avevamo bisogno di rilanciare in maniera forte e decisa la squadra, cercando giocatori e personaggi che hanno nel loro dna un solo componente: vincere. Sarà una Lube matura, con obiettivi precisi e secchi, una grossa responsabilità di tutti, allenatore, staff, giocatori, società. La squadre è fortissima, certamente la più forte allestita nel corso della nostra storia. Vogliamo rendere ogni partita emozionante, se sarà così vorrà dire che avremo fatto sognare i nostri tifosi. La partecipazione di stasera ha mostrato il grande entusiasmo che c’è intorno a noi: puntiamo dritti a quota 2000 abbonamenti”.



Infine il vice presidente Albino Massaccesi ha sottolineato l’importanza dell’arrivo di Simon, sia per la squadra sia in ottica di riempire il più possibile l’Eurosuole Forum in una stagione che si prospetta esaltante da tanti punti di vista.

Al termine della presentazione Simon è stato sommerso dall’affetto di tifosi che l’hanno assediato per quasi un’ora tra foto e autografi. Poi il gigante cubano si è intrattenuto a cena con i vertici societari, a conclusione di una serata da ricordare per tanti.