Volley, Lube: prevendita biglietti per Perugia e Trento

A.S. Volley Lube informa che da lunedì 22 ottobre alle ore 17.00 aprirà la prevendita biglietti per le gare di campionato che la Cucine Lube Civitanova giocherà all’Eurosuole Forum contro la Sir Safety Conad Perugia giovedì 1 novembre (ore 16.00) e contro la Itas Trentino domenica 4 novembre (ore 18.15), quarta e quinta giornata di andata di SuperLega Credem Banca.

Sono validi gli abbonamenti. Come comunicato in sede di campagna abbonamenti, la società si riserva la possibilità di modifica dei prezzi dei biglietti per la singola gara in occasione dei match più importanti della Regular Season.

Precisiamo inoltre che la campagna abbonamenti continuerà fino a domenica 4 novembre. Dunque entro la gara con Trento sarà ancora possibile sottoscrivere le tessere stagionali ai consueti prezzi (abbonamento All-in o Standard).



PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

E’ possibile acquistare da lunedì 22 (ore 17) in prevendita i biglietti per il match della Cucine Lube Civitanova. Due le modalità: acquisto online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova dal lunedì al sabato con orario 17.00-19.30 (domenica 28 ottobre chiuso). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 25 Euro Ridotto*

GRADINATA (settore M):

Biglietto numerato: 25 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

CURVA (settori D-F-L-N):

Biglietto non numerato: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*ridotto Under 18 e Over 65