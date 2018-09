Volley, Lube: programma degli allenamenti della settimana

Lunedì di riposo per la Cucine Lube Civitanova, che comincerà nella mattina di martedì la quarta settimana di preparazione, a meno di un mese dal via ufficiale della stagione in programma il 6-7 ottobre con il weekend dedicato alla Final Four di Supercoppa italiana.

L’intensa scorsa settimana ha fatto registrare i primi due test match per gli uomini di Medei, che hanno collezionato due vittorie per 3-0 rispettivamente contro Ortona e Grottazzolina, formazioni di Serie A2. E in arrivo nei prossimi sette giorni ci sono altri due impegni amichevoli per Stankovic e compagni.

Il primo appuntamento settimanale con i test match è per giovedì 13 settembre (Eurosuole Forum, ore 17.00) contro la Monini Spoleto, una delle favorite alla vittoria del prossimo campionato di A2. Il secondo appuntamento, invece, vedrà la Cucine Lube Civitanova affrontare per la prima volta in questa stagione una formazione di SuperLega: sabato 15 settembre (Eurosuole Forum, ore 17.00) arriva la Globo BPF Sora.



Dopo una settimana di prova, non sarà più a disposizione di coach Medei l’aiuto in allenamento del giovane polacco Bartosz Firszt, rientrato in Polonia nella giornata di domenica. A disposizione del tecnico biancorosso Sokolov, Marchisio, Massari, Stankovic, Diamantini, Leal, Simon, Partenio, Balaso, con in aggiunta dal giovanile Larizza e Ciccarelli. Fermo ai box, per il momento, Diego Cantagalli alle prese con una sub-lussazione alla spalla sinistra, i tempi di recupero saranno valutati proprio in questi primi giorni della settimana dallo staff tecnico cuciniero.

Il programma della settimana da 10 al 17 settembre

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Tecnica

Giovedì: Riposo – Test match vs Spoleto (ore 17.00, Eurosuole Forum)

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Tecnica – Test match vs Sora (ore 17.00, Eurosuole Forum)

Domenica: Riposo – Riposo