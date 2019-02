Volley, Lube pronta alla prima trasferta a Siena

Trasferta inedita per la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18) Stankovic e compagno sono di scena al PalaEstra di Siena per affrontare l’Emma Villas nella nona giornata di ritorno di SuperLega. Dopo una settimana senza impegni agonistici e dunque utilizzata per ottimizzare il lavoro in palestra, i cucinieri si rituffano nel campionato a caccia di altri importanti punti in chiave classifica. Di fronte, l’ostacolo della formazione toscana, invischiata in zona retrocessione e pronta a scendere in campo con il coltello tra i denti per giocarsi le ultime chances di salvezza a cinque giornate dal termine della Regular Season. Venerdì e sabato pomeriggio gli ultimi due allenamenti all’Eurosuole Forum per gli uomini di De Giorgi, poi la partenza per la Toscana.

Alla scoperta dell’avversario Emma Villas Siena

La formazione allenata dall’argentino Cichello (tornato sulla panchina toscana dopo una parentesi di Zanini) si affida alla regia dell’iraniano Marouf e alla potenza dell’opposto cubano ex Molfetta e Piacenza Hernandez. Al centro probabile l’utilizzo del belga Van de Voorde e del giovanissimo Cortesia (con le alternative del polacco Gladyr e Spadavecchia), in banda l’azzurro Maruotti e il giapponese Ishikawa (c’è anche l’ex di turno Savani, arrivato a metà stagione da Verona, a disposizione). Il libero è un altro ex, Giovi.



Parla Enrico Cester (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Veniamo da alcuni giorni di allenamento senza gare infrasettimanali ad interrompere il lavoro, un aspetto importante che capita raramente durante la stagione e che ci permette di preparare al meglio l’appuntamento della domenica. Scenderemo in campo contro la Emma Villas, in trasferta a Siena, e siamo già consapevoli che sarà tutt’altro che facile: non dobbiamo assolutamente guardare la posizione in classifica dei toscani. In rosa Siena ha ottimi giocatori e sicuramente daranno il massimo in campo per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Noi, però, vogliamo scendere in campo determinati a proseguire la rincorsa alle prime due posizioni e a continuare i progressi nel nostro gioco, per mettere a frutto la settimana di intenso lavoro appena svolta”.

Parla Gabriele Maruotti (schiacciatore Emma Villas Siena)

“Contro la Lube dovremo fare una partita perfetta o quasi, per fare risultato contro le grandi squadre servono tante cose. Ci stiamo preparando, sappiamo che dobbiamo fare punti, serve sfrontatezza in campo. Purtroppo, la partita a Busto Arsizio contro Milano è stata un po’ lo specchio della nostra stagione, nel terzo set siamo stati vicini a ribaltare la situazione ma non siamo riusciti a conquistare quel parziale. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo essere più cinici in determinati momenti, mancano cinque partite alla fine della Regular Season e dobbiamo essere pronti a viverle e a giocarle al massimo. Abbiamo di fronte un percorso difficile, ma per noi deve essere stimolante e dobbiamo avere la voglia di crederci fino all’ultima palla”.

Gli arbitri di Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova

La nona giornata di ritorno sarà diretta da Rossella Piana di Modena e Giuliano Venturi di Torino.

Seconda volta della storia con l’Emma Villas

Sarà sfida inedita in Toscana tra le due formazioni, unico precedente la gara di andata di Regular Season giocata a Civitanova a novembre e vinta dalla Lube per 3-1.

Sono tre gli ex di turno in campo

Andrea Giovi a Civitanova nel 2008-2009, Cristian Savani a Civitanova dal 2010 al 2013, Andrea Marchisio a Siena nel 2015-2016 (Serie A2).

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100, Cristian Savani – 22 punti ai 4000 (Emma Villas Siena); Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Andrea Giovi – 1 partita giocata alle 500, Fernando Hernandez – 4 muri vincenti ai 100, Cristian Savani – 12 attacchi vincenti ai 4000 (Emma Villas Siena); Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Osmany Juantorena – 16 punti ai 3800, Dragan Stankovic – 10 punti ai 2100 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova

Diretta web tv su Lega Volley Channel (Elevensports.it). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).