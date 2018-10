Volley, Lube pronta all’esordio stagionale casalingo

Cucine Lube Civitanova di nuovo al lavoro da martedì mattina, archiviati il lunedì libero concesso dallo staff tecnico e la bella vittoria ottenuta domenica pomeriggio sul campo della Kioene Padova nella gara di esordio nella SuperLega Credem Banca 2018-2019. L’obiettivo di Stankovic e compagni è ora il primo impegno casalingo stagionale: domenica prossima 21 ottobre, infatti, i cucinieri giocheranno di fronte ai proprio tifosi contro la Consar Ravenna, seconda giornata del massimo campionato.

Per preparare al meglio il vernissage casalingo all’Eurosuole Forum, gli uomini di Medei hanno cominciato il lavoro con la consueta seduta di pesi al mattino, seguiranno tutti i pomeriggi gli allenamenti di tecnica. Da sottolineare l’impegno nel tardo pomeriggio di mercoledì (dalle 19 in poi) quando tutta la squadra e lo staff saranno ospiti del concessionario Delta Motors di Montecosaro Scalo per un evento speciale dal nome “Serata delle Stelle”, in cui sarà possibile incontrare da vicino i campioni biancorossi per foto ed autografi.

Il programma della settimana dal 15 al 21 ottobre



Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica+Evento Delta Motors

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Giornata 2 SuperLega VS Ravenna (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.00)