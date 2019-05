Volley, Lube pronta per Gara 4 contro Perugia

Sabato (ore 18, diretta Rai Sport) ultimo match stagionale all’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova con un solo obiettivo: vincere, per portare la serie di Finale scudetto a Gara 5 e giocarsi nella “bella” la possibilità di conquistare il quinto tricolore della storia nel match decisivo al PalaBarton di Perugia (in programma martedì sera). Dopo il ko in Gara 3, gli uomini di De Giorgi cercano la reazione di fronte ai tantissimi tifosi che hanno riempito l’Eurosuole Forum in pochissimo tempo (sold out da martedì sera) per allungare la serie (biancorossi sotto 2-1) e contrastare la voglia degli umbri di chiudere subito il discorso scudetto. Oggi pomeriggio e domani mattina i cucinieri si alleneranno all’Eurosuole Forum per preparare al meglio l’atteso match di sabato pomeriggio

Validi solo gli abbonamenti All-in. Eurosuole Forum tutto esaurito.

Ricordiamo innanzitutto che solo gli abbonamenti All-In sono validi per assistere al match. L’Eurosuole Forum è completamente sold out: si raccomanda di conseguenza di non recarsi al palasport a chi non è già munito di biglietto. La biglietteria resterà comunque aperta per il ritiro accrediti.



Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

Lorenzo Bernardi schiererà la diagonale De Cecco-Atanasijevic palleggiatore-opposto e in banda la consueta coppia Leon-Lanza (con Hoag sempre pronto ad entrare al servizio), al centro Podrascanin, unico dubbio per il compagno di reparto tra gli italiani Ricci-Galassi, Colaci libero.

Parla Fefè De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Stiamo giocando una Finale scudetto contro una squadra forte, è una sfida gara dopo gara e vogliamo dare il massimo in Gara 4, si riparte da questo per provare ad allungare la serie e giocarci tutto nell’eventuale Gara 5. Per arrivarci dovremo mettere in campo energia, forza, resistenza, restando uniti nei momenti di difficoltà che arriveranno durante il match. E ovviamente alzare la qualità del nostro gioco”.

Parla Lorenzo Bernardi (allenatore Sir Safety Conad Perugia)

“Dobbiamo stare molto tranquilli. Ogni partita, a prescindere dalla sua importanza, fa storia a sé, a maggior ragione all’interno di un playoff dove ci sono tante variabili che fanno la differenza. Perciò dobbiamo vivere il momento con la massima serenità. Nei playoff è più difficile gestire una vittoria che una sconfitta e noi dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione. Andremo a Civitanova per fare la nostra partita e cercare di chiudere serie lì, senza pensare che abbiamo un’altra opportunità con gara 5, consapevoli della nostra forza e con il massimo rispetto dell’avversario che è una squadra infarcita di fuoriclasse”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Gara 4 della Finale playoff sarà diretta da Sandro La Micela di Trento e Luca Sobrero di Savona.

Cucine Lube sempre vincente in Gara 4 di Finale

Per la quarta volta nella sua storia la Cucine Lube giocherà una Gara 4 di Finale scudetto: nel 2006 contro Treviso vittoria 3-1 in trasferta e pareggio nella serie, nel 2014 con Perugia vittoria 3-1 al PalaEvangelisti e conquista dello scudetto, nel 2018 vittoria all’Eurosuole Forum sempre VS Perugia (3-1) e parità nella serie.

La sfida con Perugia fa 40

Siamo già al match numero 40 della storia tra le due formazioni, uno degli incroci più frequenti nelle ultime stagioni. Il bilancio: 18 successi Civitanova, 21 successi Perugia.

Con Perugia in campo due ex biancorossi

Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (settore giovanile).

Giocatori a caccia di record

Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Atanasijevic – 28 attacchi vincenti ai 1000, Luciano De Cecco – 9 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, Marco Fantasia a bordo campo.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva domenica alle ore 21 su Arancia Television con la telecronaca di Gianluca Pascucci (canale 210 digitale terrestre).