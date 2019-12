Volley, Lube stasera impegnata nel big match contro Trento

Ultimo impegno del girone di andata di SuperLega per la Cucine Lube Civitanova: sarà big match a Trento contro l’Itas nel posticipo della decima giornata del massimo campionato, si gioca alle ore 18.00 (diretta Eleven Sports) alla BLM Group Arena del capoluogo trentino. I campioni d’Italia sono già certi del primo posto in classifica al giro di boa, con 4 punti di vantaggio sull’inseguitrice Perugia (che domenica riposerà), 7 su Modena (in campo in casa contro Vibo) e 8 proprio su Trento. Juantorena e compagni, rientrati ieri nel primo pomeriggio dalla Turchia, stamattina si sono allenati all’Eurosuole Forum per poi partire alla volta di Trento dove domenica mattina testeranno il campo della BLM Group Arena. La Cucine Lube Civitanova, nella super-sfida tra le due formazioni che hanno vinto le ultime due edizioni del Mondiale per Club, va a caccia della dodicesima vittoria consecutiva in SuperLega che le permetterebbe di chiudere il girone di andata da imbattuta.

Si definisce la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia

Al termine dell’ultima giornata di andata di SuperLega si definiranno gli abbinamenti tra le prime otto squadre della classifica che giocheranno i Quarti di finale di Coppa Italia in gara secca (22-23 gennaio, 1° VS 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Per la Cucine Lube Civitanova già prima ci sarà l’ottava classificata, vale a dire una tra Verona, Padova, Monza o Piacenza.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

La formazione trentina guidata da Angelo Lorenzetti si affida alla regia di Simone Giannelli in diagonale con Luca Vettori (con l’alternativa Djuric pronta), al centro l’ex Davide Candellaro con il serbo Srecko Lisinac, in banda due posti per tre in ballottaggio tra lo statunitense Aaron Russell, il serbo Uros Kovacevic e l’altro ex biancorosso, lo sloveno Klemen Cebulj. Chiude il quadro degli ex di turno nelle fila trentine il libero Jenia Grebennikov.

Parla Osmany Juantorena (schiacciatore Cucine Lube Civitanova)

“Ci attende il penultimo appuntamento di questo tour de force di trasferte con l’importante match a Trento, contro una delle squadre più forti del campionato. Il nostro obiettivo è chiudere il girone di andata da imbattuti, nonostante la stanchezza e la difficoltà della gara, daremo il massimo per riuscirci e regalare un’altra soddisfazione ai tanti tifosi che ci seguiranno”.

Parla Luca Vettori (opposto Itas Trentino)

“Mi auguro che possa davvero essere una bella sfida, da giocare punto a punto in modo da regalare un grande spettacolo al pubblico presente. Proveremo con tutte le nostre forze a rendere dura la vita ai nostri avversari, che sappiamo essere molto forti ed in un momento di forma eccellente”.

Gli arbitri di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Il posticipo della decima giornata di andata sarà diretto da Roberto Boris di Pavia e Stefano Cesare di Roma.

Cucine Lube-Trento sale a quota 69

Primo incrocio stagionale tre le due formazioni che ad aprile si sono scontrate in Semifinale scudetto. Il conteggio totale nella storia dei due Club fa segnare il match numero 69 (36 vittorie Cucine Lube, 32 Trento).

Quattro gli ex in campo

Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018; Klemen Cebulj a Civitanova dal 2015 al 2017; Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018; Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Robertlandy Simon – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Simone Giannelli – 2 muri vincenti ai 200 (Itas Trentino); Davide Candellaro – 12 attacchi vincenti ai 1000 e – 1 battuta vincente alle 100 (Itas Trentino); Luca Vettori – 24 punti ai 3000 (Itas Trentino).

In carriera: Simone Anzani – 1 punto ai 1800 e – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Osmany Juantorena – 5 battute vincenti alle 500 (Cucine Lube Civitanova); Jiri Kovar – 8 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).