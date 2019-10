Volley, Lube stasera in campo contro Sora

Si torna subito a giocare all’Eurosuole Forum, soltanto tre giorni dopo il positivo esordio contro Piacenza (3-0) che ha regalato alla Cucine Lube Civitanova i primi tre punti della stagione. Mercoledì sera (ore 20.30, diretta Rai Sport) nell’anticipo della tredicesima giornata di andata di SuperLega (necessario per permettere ai cucinieri di partecipare al Mondiale per Club a dicembre in Brasile) i campioni d’Italia e d’Europa ricevono la visita della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Si affrontano due formazioni che sicuramente hanno obiettivi molto diversi, i laziali vanno infatti a caccia di punti salvezza (ko 3-0 nella prima di campionato a Verona) e scendono in campo senza pressioni: obiettivo massima concentrazione per gli uomini di Fefè De Giorgi che, invece, cercano altri tre punti per proseguire la marcia positiva di questo inizio di stagione.

Biglietti ancora disponibili

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova martedì dalle 17 alle 19.30, mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.00 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

La formazione di Sora ha cambiato diversi elementi nel corso del mercato estivo: in panchina c’è il tecnico Colucci, promosso primo allenatore dopo tante stagioni da secondo. La regia della squadra è affidata al brasiliano Radke in diagonale con l’opposto bielorusso Miskevich, in banda l’altro verdeoro Joao Rafael insieme al bulgaro Grozdanov, al centro coppia italiana con Caneschi e in ballottaggio per il secondo posto Scopelliti-Di Martino, nel ruolo di libero si alternano Sorgente e Mauti.

Parla Fabio Balaso (libero Cucine Lube Civitanova)

“Torniamo subito a giocare di fronte al nostro pubblico per l’anticipo contro Sora. Veniamo da una bella vittoria in una gara tirata contro Piacenza e la partita di mercoledì ci potrà essere utile per migliorare anche il nostro gioco e trovare maggiori certezze, visto che siamo al completo da meno di una settimana: credo in questo momento sia il nostro obiettivo principale. E ci vorrà massima attenzione agli avversari che scenderanno in campo senza nulla da perdere e ci daranno sicuramente del filo da torcere: un match che non va preso assolutamente sottogamba”.

Parla Maurizio Colucci (allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)

“La Cucine Lube Civitanova è uno dei Club più importanti del mondo e può vantare nel proprio roster molti giocatori considerati da tutti il top nei rispettivi ruoli. Avrei voluto preparare la partita con più calma, vista anche la sconfitta a Verona, ma esigenze di calendario ci obbligano a disputare tre gare in otto giorni. Domenica Civitanova ha vinto con Piacenza 3-0, ma non senza difficoltà. Noi all’Eurosuole cercheremo di rimanere in partita per tutta la durata dell’incontro, per provare a sfruttare al meglio i pochissimi errori che gli avversari ci concederanno. Proveremo a voltare pagina dal punto di vista del gioco. Le sconfitte fanno parte di questo sport, l’importante è farne tesoro e reagire, per riprendere subito la difficile strada che spero ci porterà alla permanenza in SuperLega”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

L’anticipo della tredicesima giornata di andata sarà diretto da Ubaldo Luciani di Ancona e Marco Turtù di Fermo.

Sfida numero sette con Sora

Settimo match tra le due formazioni che incrociano per il quarto anno consecutivo nel massimo campionato. Cucine Lube Civitanova finora sempre vincente nelle 6 gare fin qui disputate

Simone Anzani è l’unico ex di turno

Simone Anzani ha vestito la maglia della Globo Sora nella stagione 2012-2013, disputando con la formazione laziale il campionato di Serie A2.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Osmany Juantorena – 14 punti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television con la telecronaca di Gianluca Pascucci (canale 210 digitale terrestre).