Volley, Lube subito al lavoro dopo la Coppa Italia

Cucine Lube Civitanova subito in palestra appena conclusa l’avventura nella Final Four di Coppa Italia: si avvicina infatti un nuovo appuntamento con la Champions League: mercoledì (ore 20.30) i cucinieri scenderanno in campo a Modena per il derby italiano in Europa, quinta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Oggi pomeriggio Fefè De Giorgi dirigerà una seduta di pesi e tecnica, martedì nuovo allenamento all’Eurosuole Forum poi la partenza per l’Emilia, mercoledì mattina Stankovic e compagni testeranno invece il PalaPanini, sede di gioco.

La settimana prevede un doppio confronto in pochi giorni con Modena, così come accaduto a novembre: giovedì unico giorno di riposo, poi da venerdì la Cucine Lube Civitanova sarà di nuovo al lavoro perché domenica (ore 20.30) si rinnova la sfida con gli emiliani, stavolta nelle Marche e per il match dell’ottava di ritorno di SuperLega. Venerdì e sabato pomeriggio, dunque, i cucinieri si alleneranno all’Eurosuole Forum, oltre alla consueta seduta della domenica mattina.

Il programma della settimana dall’11 al 17 febbraio



Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica+Viaggio

Mercoledì: Tecnica – Leg 5 Champions League VS Modena (PalaPanini Modena – h.20.30)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Giornata 21 SuperLega VS Modena (Eurosuole Forum Civitanova – h.20.30)