Volley, Lube torna al lavoro in vista della nuova stagione

Ci siamo, la stagione della Cucine Lube Civitanova 2019-20 è pronta ad iniziare. Oggi i marchigiani si ritrovano al mattino per muovere insieme i primi passi del nuovo anno: visite mediche, test e consegna del materiale. Alle ore 18.00 appuntamento allo chalet Madeira di Civitanova Marche per la presentazione di Kamil Rychlicki a cui prenderà parte anche il resto della rosa biancorossa a disposizione, che potrà così ricevere subito l’abbraccio da parte dei tifosi presenti. Poi, dopo il weekend, la vera e proprio ripresa dell’attività all’Eurosuole Forum con la ripresa degli allenamenti in programma per lunedì 26 agosto.

A disposizione dello staff tecnico guidato da Fefè De Giorgi ci saranno soltanto cinque giocatori della rosa ufficiale 2019/20: Jiri Kovar, Andrea Marchisio, Jacopo Massari, Kamil Rychlicki ed Enrico Diamantini. Gli altri nove atleti, infatti, sono impegnati con la rispettive Nazionali nei vari tornei continentali che si svolgeranno tra fine estate ed inizia autunno: Juantorena, Anzani e Balaso con l’Italia, Bruno e Leal con il Brasile, Ghafour con l’Iran, Simon con Cuba, D’Hulst con il Belgio e Bieniek con la Polonia. Al lavoro in questa primissima fase della stagione, insieme a coach De Giorgi, ci saranno il secondo allenatore Nicola Giolito, il preparatore atletico Max Merazzi, gli scout man Enrico Massaccesi e Alessandro Zarroli.

Ancora da definire, naturalmente, gli appuntamenti con i test match pre-campionato. Ricordiamo che la prima gara ufficiale della stagione è in programma all’Eurosuole Forum domenica 20 ottobre con la prima giornata di SuperLega contro il Piacenza dell’ex Stankovic.