Volley, Lube torna in campo in Superlega contro Latina

La Cucine Lube Civitanova torna in campo all’Eurosuole Forum dopo 20 giorni di assenza (ultimo appuntamento lo scorso 22 novembre per la sfida di Champions League con Modena): mercoledì (ore 20.30, diretta streaming Lega Volley Channel) si gioca il recupero della decima giornata di andata di SuperLega Credem Banca contro la Top Volley Latina dell’ex Parodi.

La formazione cuciniera, che sarà guidata in panchina da coach Marco Camperi, cerca tre punti fondamentali per riscattare immediatamente la sconfitta rimediata a Milano e riprendere subito il cammino vincente nel massimo campionato, alla luce di una classifica sempre più corta anche in vetta, che vede i biancorossi attualmente al quarto posto in graduatoria.

Biglietti disponibili, come acquistarli



Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova martedì dalle 17.00 alle 19.30, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Top Volley Latina

La formazione guidata da coach Lorenzo Tubertini si affida all’esperienza di Sottile in regia e ai colpi dell’opposto sloveno Stern, al centro uno degli ex di turno Gitto in coppia con Rossi (con l’alternativa Barone), in banda il francese Swan Ngapeth (fratello di Earvin) e l’argentino Palacios. Probabile utilizzo dell’altro ex Parodi nel ruolo di libero, visto l’infortunio di Tosi.

Parla Giuseppe Cormio (ds Cucine Lube Civitanova)

“Mercoledì siamo chiamati a conquistare i tre punti contro Latina per riscattare subito la sconfitta di Milano e per non perdere contatto dai primi posti di una classifica che si sta facendo sempre più corta. Vogliamo reagire da questo momento difficile e il modo migliore per uscirne è lavorare e ricominciare subito a vincere. Il calendario ci mette di fronte a due gare casalinghe in pochi giorni contro due formazioni che sono affamate di punti e dunque scenderanno in campo agguerrite: pensiamo ad una gara per volta a cominciare da quella con Latina”.

Parla Simone Parodi (schiacciatore/libero Top Volley Latina)

“Recuperiamo la partita con la Lube dopo l’entusiasmante vittoria nel derby con Sora, sulla carta il pronostico non è sicuramente dalla nostra ma ci giocheremo la partita al massimo, con la consapevolezza di dover provare a fare punti con tutte, anche con squadre con un organico come quello della Lube. Abbiamo costruito delle certezze nei nostri sistemi di gioco e dobbiamo continuare a consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina

La decima giornata di andata sarà diretta da Giuseppe Curto di Gorizia e Filippo Pozzato di Bolzano.

Lube-Latina arriva a quota 50

Siamo arrivati alla gara numero 50 della storia tra i cucinieri e la Top Volley: il bilancio complessivo vede in netto vantaggio la Lube con 40 vittorie contro le 9 di Latina.

Gli ex di turno

Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Carmelo Gitto a Civitanova dal 2003 al 2006 (Giovanili), Simone Parodi a Civitanova dal 2011 al 2016.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Enrico Cester – 2 attacchi vincenti ai 1000, Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Simone Parodi – 12 punti ai 2500 (Top Volley Latina).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina

Diretta streaming su Lega Volley Channel (Elevensports.it). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).