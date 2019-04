Volley, Lube-Trento sarà la Semifinale Scudetto

Sarà la Itas Trentino l’avversaria della Cucine Lube Civitanova nella Semifinale Play Off Scudetto di SuperLega Credem Banca. Nella decisiva Gara 3 dei Quarti di finale, giocata oggi pomeriggio alla BLM Group Arena, i trentini hanno battuto per 3-0 la Kioene Padova nella “bella” della serie che si giocava al meglio delle 3 gare, dopo i successi Itas in Gara 1 e dei padovani in Gara 2.

Gara 1 della Semifinale Scudetto (si gioca al meglio delle 5 gare) andrà in scena a Trento martedì prossimo 16 aprile (ore 20.30), appuntamento con Gara 2 all’Eurosuole Forum in programma invece venerdì 19 aprile (ore 20.30), mentre Gara 3 di nuovo in Trentino lunedì 22 aprile (ore 18.00 o 18.30). Le eventuali Gare 4 e 5 si disputerebbero rispettivamente a Civitanova giovedì 25 aprile (ore 18.00 o ore 16.00) e a Trento domenica 28 aprile (ore 18.00).

