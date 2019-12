Volley, Lube: ultimo impegno 2019 a Piacenza

Si chiude un fantastico 2019 per la Cucine Lube Civitanova con l’ultima gara dall’anno solare: giovedì (ore 18.00) nel giorno di Santo Stefano i cucinieri scendono in campo al PalaBanca di Piacenza nella prima giornata di ritorno di SuperLega contro la Gas Sales dell’ex Dragan Stankovic. La capolista e campione d’inverno inizia subito il percorso nel girone di ritorno, andando a caccia di quella che sarebbe la tredicesima vittoria consecutiva nel massimo campionato dal 20 ottobre scorso. Piacenza, rimasta fuori dai quarti di finale di Coppa Italia, cerca invece punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. I campioni d’Italia raggiungeranno Piacenza nel giorno di Natale e si alleneranno al PalaBanca la mattina del giorno della gara.

Alla scoperta dell’avversario Gas Sales Piacenza

Coach Andrea Gardini può contare sulla regia dell’argentino Cavanna in diagonale con l’opposto azzurri Nelli, al centro il grande ex di turno, Dragan Stankovic, insieme all’altro serbo Krsmanovic, a schiacciare un altro ex Cucine Lube, l’italo-olandese Kooy in coppia con Berger. Seconda linea affidata al libero Leonardo Scanferla.

Parla Kamil Rychlicki (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Siamo molto felici, ovviamente, per come abbiamo chiuso il girone di andata, ovvero con tutte vittorie. Va considerato, però, che si tratta solo della prima metà e giovedì iniziamo il nuovo percorso nel girone di ritorno: massima attenzione a Piacenza, dunque, perché nessuno discorso è ancora chiuso e noi vogliamo continuare il bellissimo percorso fin qui intrapreso”.

Parla Dick Kooy (schiacciatore Gas Sales Piacenza)

“Quella contro Civitanova sarà una sfida molto tosta contro una squadra come la Lube: possono contare su giocatori di livello assoluto, abituati a giocare tante partite. Sarà l’ultima partita di quest’anno e vogliamo chiudere nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare al massimo: proveremo a sfruttare a nostro favore certe situazioni”.

Gli arbitri di Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova

La prima giornata di ritorno sarà diretta da Luca Sobrero di Savona e Mauro Goitre di Torino.

Si torna a giocare al PalaBanca di Piacenza

La Cucine Lube Civitanova torna in campo a Piacenza stavolta con la nuova società di emiliana, con cui gioca per la seconda volta nella storia dopo il match di andata vinto per 3-0. Considerando invece le sfide contro squadre della città emiliana, si tratterebbe della gara numero 50.

Tre gli ex in maglia piacentina

Dragan Stankovic a Civitanova dal 2010 al 2019, Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al 2016, Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013 (dal 22/11/12).

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Fei – 11 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4000, Simon Robertlandy – 1 partita giocata alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza).

Come seguire Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva venerdì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).