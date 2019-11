Volley: Lube-Vibo Valentia, i commenti a fine gara

Le interviste dal PalaCalafiore di Reggio Calabria dopo la vittoria 3-1 su Vibo

Yoandy Leal: “Nel quarto set sono andato al servizio ed è andata bene, siamo stati concentrati nel finale e siamo felici di questi tre punti, la cosa più importante per la squadra. Vibo ha giocato molto bene nel primo set, battendo efficacemente, poi abbiamo ritrovato la nostra pallavolo al servizio e a muro, conquistando ciò che contava, cioè la vittoria”.

Enrico Diamantini: “E’ stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata così. Nel primo set abbiamo sbagliato parecchio, ci hanno messo sotto con la battuta ma bravi noi a recuperare il match. Sono felice di aver giocato, ovviamente si può migliorare ancora molto, intanto mi godo la soddisfazione dei tre punti conquistati su un campo complicato”.

Fefè De Giorgi: “Ci stiamo abituando a queste partite, insidiose, anche per il valore degli avversari: Vibo ha giocato due buonissime partite con Verona e con noi, abbiamo dovuto lottare ed è normale che sia così nel campionato italiano. Dopo un inizio al rilento, sbagliando tante battute e agevolando gli avversari, abbiamo ripreso la gara in mano grazie anche a giocatori di caratura tecnica importante che abbiamo in squadra”.