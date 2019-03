Volley, lunedì di riposo per Lube: domani la ripresa

Lunedì di riposo per la Cucine Lube Civitanova dopo la settimana impegnativa che ha visto Stankovic e compagni scendere in campo tra la Russia e Bari per le gare in trasferta di rispettivamente di Champions League e SuperLega, chiuse entrambe positivamente.

Da martedì i biancorossi torneranno al lavoro con una seduta di pesi al mattino e di tecnica nel pomeriggio: nel mirino, infatti, c’è una nuova settimana ricca di impegni. Gli uomini di Fefè De Giorgi scenderanno in campo due volte in pochi giorni all’Eurosuole Forum: giovedì (ore 20.30) in programma la sfida di ritorno dei Quarti di Champions League contro la Dinamo Mosca, mentre domenica (ore 18) l’ultima giornata di ritorno di Regular Season in SuperLega contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

A parte il lunedì di relax concesso dallo staff tecnico dopo sette giorni impegnativi, dunque, i cucinieri si alleneranno tutti i giorni all’Eurosuole Forum per preparare al meglio le due attese gare casalinghe della settimana che inizia oggi.



Il programma della settimana dal 18 al 24 marzo

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Tecnica – Ritorno Quarti di Finale Champions League VS Dinamo Mosca (Eurosuole Forum Civitanova – h.20.30)

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Giornata 26 SuperLega VS Vibo Valentia (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.00)