Volley, Medei (Lube): Teniamo alla Supercoppa

Meno due all’esordio stagionale per la Cucine Lube Civitanova. I cucinieri scenderanno in campo sabato (ore 19.30) al PalaBarton di Perugia per la Semifinale di Del Monte Supercoppa, il primo grande appuntamento della nuova stagione.

Dopo la serata di presentazione andata in scena ieri sera, i biancorossi tornano a concentrarci sulla due giorni umbra che assegna il primo titolo 2018-2019: oggi e domani le ultime due sedute di tecnica all’Eurosuole Forum, poi la partenza per l’Umbria nel tardo pomeriggio di venerdì.

A caricare la squadra e a fare le carte alla Del Monte Supercoppa ci pensa coach Giampaolo Medei: “La stagione inizia con un appuntamento importante a cui teniamo molto. Si ritrovano di fronte le squadre più attrezzate di questa SuperLega, sicuramente abbiamo lavorato in questi pochi allenamenti al completo per presentarci alla Final Four nella miglior condizione possibile per fare di tutto per portare a casa la Supercoppa”.



“In Semifinale troviamo Modena – prosegue Medei spostano il focus sul primo avversario stagionale – team che, come noi, ha cambiato il palleggiatore: dunque prevedo due squadre che ancora non avranno i meccanismi consolidati. Da questo punto di vista partiamo alla pari e sarà una sfida ancora più interessante proprio per questo aspetto. Penso che si possa dire ch vincerà la formazione che sarà riuscita a trovare il più velocemente possibile la migliore organizzazione di gioco”.