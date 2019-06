Volley, Mercato Lube: Kovar rinnova in biancorosso

Jiri Kovar vestirà anche nella prossima stagione la maglia della Cucine Lube Civitanova.

Lo schiacciatore italiano, classe 1989 per 202 centimetri di altezza, ha firmato un accordo annuale che lo legherà ancora al Club cuciniero nel 2019-20: sarà il nono anno di fila in biancorosso, diventando così di fatto il veterano della squadra. Arriva dunque un altro colpo a segno nell’estate dei campioni d’Italia e d’Europa, che si assicurano così una pedina fondamentale nello scacchiere a disposizione di Fefè De Giorgi.

Kovar avrà l’occasione di arricchire ulteriormente il suo palmares personale con la Cucine Lube Civitanova, dopo essere stato protagonista di tantissime vittorie con la maglia cuciniera: 4 Scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.



“Non posso che essere contento di restare alla Cucine Lube e di poter indossare ancora questa maglia – dice Jiri Kovar subito dopo la firma del contratto – come ho detto già tempo fa, a Civitanova posso dire di essere a casa mia. Sono pronto a ricominciare dopo una stagione esaltante che ci ha visto conquistare due bellissimi trofei in un finale indimenticabile, un anno davvero importante per me dopo essere rientrato nel gruppo a gennaio. Ovviamente non vogliamo fermarci: ripetersi è sempre più difficile”.

La carriera di Jiri Kovar

2015-2020 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2014-2015 Cucine Lube Banca Marche TREIA (SuperLega)

2011-2014 Cucine Lube Banca Marche MACERATA (A1)

2010-2011 Sisley TREVISO (A1)

2009-2010 Marmi Lanza VERONA (A1)

2008-2009 Esse-ti Carilo LORETO (A2)

2006-2008 Sisley TREVISO (A1)

2006-2007 Sisley TREVISO (B1)