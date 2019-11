Volley, Mondiale per Club: gli avversari della Lube

Conto alla rovescia ormai partito per il Mondiale per Club: è il momento di scoprire nel dettaglio le tre squadre che gli uomini di Ferdinando De Giorgi affronteranno nell’edizione 2019 che si giocherà dal 3 all’8 dicembre a Betim, in Brasile, torneo iridato a cui la Cucine Lube Civitanovapartecipa per il terzo anno consecutivo dopo le ultime due edizioni disputate in Polonia e chiuse in entrambi i casi con la medaglia d’argento.

Sada Cruzeiro

Con il vantaggio del pubblico al loro favore, i brasiliani del Sada Cruzeiro cercano di tornare al successo nel Mondiale per Club già conquistato nelle edizioni 2013, 2015 e 2016 proprio a Betim, sede di gioco della manifestazione iridata. Coach Marcelo Mendez potrà contare sulla regia di Fernando Cachopa e sulla potenza dell’opposto Evandro Guerra, entrambi confermati dopo la scorsa stagione. Tutta nuova, invece, la coppia di schiacciatori con gli arrivi dell’argentino Facundo Conte (ex Cucine Lube, arriva dal Taubetè) e del canadese Gord Perrin (volto già noto a campionato italiano, ora in Brasile dopo la stagione a Belgorod). Al centro confermato il nazionale Isac Santos, completano il reparto Otavio Pinto e Cledenilson. Il libero è Lukinha, arrivato dal Campinas.

Zenit Kazan

Già campioni del Mondo del 2017, titolo conquistato in Polonia proprio in finale contro la Cucine Lube Civitanova, i vice campioni di Russia e d’Europa di coach Alekno cercano il ritorno sul trono iridato. Torneranno a giocare a Betim, dove hanno disputato già due finali del Mondiale per Club, ottenendo però due sconfitte in finale proprio contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro. L’innesto principale rispetto alla scorsa stagione, dopo la partenza di Anderson per Modena, è proprio quello di Tsvetan Sokolov, campione d’Italia e d’Europa nella scorsa stagione con la maglia della Cucine Lube Civitanova. Mikhaylov si sposta così nel ruolo di schiacciatore, in coppia con il confermato Ngapeth. In regia c’è ancora il regista della Nazionale Butko, al centro tanta potenza e centimetri con Volvich, Likhosherstov e Samoylenko. Il sestetto si completa con un altro nuovo arrivo, il libero Golubev dal Belgorod, dopo l’arrivederci al volley giocato di Verbov (diventato assistente allenatore della formazione russa).

Al-Rayyan

La formazione del Qatar si affaccia per la terza volta sul palcoscenico del Mondiale per Club, dopo il quinto posto ottenuto nel 2012 e l’argento conquistato nel 2014 a Belo Horizonte, perdendo l’ultimo atto del torneo iridato contro i russi del Belgorod, dopo aver sconfitto in semifinale proprio il Sada Cruzeiro. Il tecnico Edwardo Carlos potrà contare sul palleggiatore serbo Milos Stefanovic in diagonale con l’opposto portoghese Marco Ferreira. In banda reparto affidato al montenegrino Marko Vukasinovic e al brasiliano De Souza Costa, reparto centrali nelle mani dei qatarioti Abunabot e Faye (quest’ultimo nativo del Senegal). Il libero è Ouertani, anche lui qatariota.