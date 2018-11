Volley, Mondiale per Club: Oggi l’esordio Lube in Polonia

Il conto alla rovescia per il Mondiale per Club è agli sgoccioli. Parte oggi con la prima gara l’avventura della Cucine Lube Civitanova nel prestigioso torneo iridato in Polonia: alle ore 17.30 (diretta Rai Sport) i biancorossi scendono in campo contro i polacchi dello Skra Belchatow per la prima gara del Gruppo A. Un esordio subito fondamentale in chiave qualificazione, visto che passeranno alla fase finale di Czestochowa le prime due formazioni di ciascun girone e cominciare con il piede giusto è l’obiettivo principale per Stankovic e compagni.

Domenica pomeriggio il primo allenamento alla Orlen Arena

Oggi pomeriggio i cucinieri si sono allenati per la prima volta nella Orlen Arena di Plock, impianto di 5 mila posti teatro della prima fase del torneo per le squadre del girone A: oltre alla Cucine Lube Civitanova e al Belchatow sono inserite le due russe Zenit Kazan e Fakel Novy Urengoy, che si incontreranno domani alle 20.30. Martedì (sempre alle 17,30) sarà il momento di Lube-Kazan, mentre giovedì (17.30) l’ultima sfida del girone per i biancorossi con il Fakel.



I precedenti con gli avversari del Mondiale

Lube-Skra è ormai una classica. Per la quinta volta in cinque anni le due formazioni si incrociano tra Champions League (dal 2015 al 2018) e Mondiale per Club (semifinale della scorsa stagione). Torna anche la sfida con lo Zenit Kazan, che ha caratterizzato le due finali della scorsa stagione sia in Russia nella massima competizione europea che a Cracovia nel torneo iridato. Prima volta in assoluto, invece, con il Fakel Novy Urengoy del coach italiano Placì e dell’ex Lube Cadeddu.

Giampaolo Medei presenta il Mondiale per Club

“Ho buone sensazioni, la squadra è in una buona condizione sia individualmente che a livello collettivo. Abbiamo avuto qualche problema prima della gara con Modena in Champions League, vedi Sokolov con la febbre, ma abbiamo superato il momento con una bella prestazione nell’esordio europeo. Sono fiducioso, la squadra sta crescendo partita dopo partita e mi aspetto in questo Mondiale per Club un ulteriore passo in avanti nel livello di gioco. Sarà importante iniziare con il piede giusto sin dalla sfida di lunedì con il Belchatow, subito fondamentale. Siamo cosciente che per vincere dovremo battere tutti, quindi non pensiamo al girone di ferro ma a portare sempre a casa la vittoria. Un anno fa abbiamo conquistato il secondo posto, ovviamente quest’anno faremo di tutto per vincerlo”.

Il programma delle gare

26/11/2018 ore 17.30 (Plock) Pge Skra Be?chatów (POL) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta RAI Sport

27/11/2018 ore 17.30 (Plock) Cucine Lube Civitanova (ITA) – Zenit Kazan (RUS) Diretta RAI Sport

29/11/2018 ore 17.30 (Plock) Fakel Novy Urengoy (RUS) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta streaming RAI Play, differita RAI Sport ore 20.30

Lunedì parte anche il Gruppo B

Partirà sempre domani anche il Gruppo B, che si gioca a Resovia, con protagonisti Trentino Volley, Asseco Resovia, Khatam Ardakan e Sada Cruzeiro.