Volley, Nazionale Azzurra in ritiro all’Eurosuole

L’Eurosuole Forum, dopo la stagione trionfale della Cucine Lube Civitanova, non chiuderà nemmeno in estate. Si avvicina, infatti, un grande appuntamento per gli appassionati di volley del nostro territorio e non solo: il 24 luglio alle ore 20.00 la Nazionale italiana di Chicco Blengini scenderà in campo per la prima volta nella storia nell’impianto di Civitanova Marche per la sfida amichevole contro la Slovenia(allenata da un altro ex tecnico cuciniero, Alberto Giuliani).

Ma non finisce qui: dal 6 al 25 luglio l’Italia sarà in ritiro a Civitanova Marche per preparare il torneo di qualificazione olimpica. Un’occasione unica e prestigiosa per la città e per vedere all’opera gli azzurri da vicinissimo. Appuntamento estivo, dunque, con lo spettacolo del grande volley assolutamente da non perdere.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER ITALIA-SLOVENIA DEL 24 LUGLIO



PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

E’ possibile acquistare dalle ore 17 di venerdì 24 maggio in poi in prevendita i biglietti per il match dell’Italia all’Eurosuole Forum. Due le modalità: acquisto online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum venerdì 24 maggio dalle 17.00 alle 19.30, sabato 25 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e dal 27 maggio in poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 17.00-19.00. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

GRADINATA E CURVA (non numerato, settori D-E-F-L-M-N):

Biglietto non numerato: 15 Euro Intero, 10 Euro Ridotto*

*ridotto Under 18 e Over 65