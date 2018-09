Volley, netto successo Lube su Castellana

Quinta uscita stagionale per la Cucine Lube Civitanova e netto successo per Stankovic e compagni contro la Bcc Castellana Grotte, altra formazione di SuperLega: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13) il risultato finale di una gara dominata dall’inizio alla fine dagli uomini di Medei. Le due squadre hanno disputato anche un set supplementare di allenamento in cui i due tecnici hanno dato spazio al resto della rosa a disposizione (terminato 20-25 per Castellana).

A fare la differenza oltre alle migliori percentuali in ogni fondamentale per i biancorossi, in particolare il servizio: sono 11 gli ace di squadra a fine gara, 6 personali di Leal top scorer dalla gara con 15 punti. Non sarà l’unico test match della settimana: sabato e domenica, infatti, la Cucine Lube Civitanova scenderà in campo a Viterbo (per la prima volta lontano dall’Eurosuole Forum) nel torneo quadrangolare “Hot Buttered” con Tuscania (A2), Latina e Ravenna (SuperLega).

La partita



Ancora una volta formazione praticamente obbligata per coach Medei con Partenio-Simon, Leal-Massari, Stankovic-Diamantini, Balaso libero. Ancora fermo ai box naturalmente Sokolov e anche Cantagalli ancora non è completamente recuperato dalla sub-lussazione subita alla spalla sinistra. Ovviamente assenti i nazionali Bruninho, Juantorena e Cester.

Centrali Lube in evidenza nel primo set: 100% in attacco per Stankovic e Diamantini (rispettivamente 5 e 2 punti), 2 ace e 2 muri di squadra e il 25-16 è subito servito. Secondo parziale che fa registrare soltanto un piccolo calo nel cuore del set per la Cucine Lube Civitanova (da 16-12 a 18-18) poi subito il nuovo break degli uomini di Medei (e i 10 errori punto di Castellana) mette il set sul binario giusto (25-21). Senza storia il terzo set: dal 9-9 i biancorossi decollano spinti dal servizio di Leal che firma addirittura 6 ace (di cui 4 consecutivi) a chiudere il set 25-13.

“Un pomeriggio di lavoro utile – dice il tecnico della Cucine Lube Civitanova, Giampaolo Medei – in questo momento facciamo fatica a creare in allenamento tutte le situazioni di gioco, quindi importante sfruttare al massimo i test match. In più mi interessava molto la gestione della battuta, stasera è andata molto meglio rispetto all’ultima amichevole. Dobbiamo dare il 100% anche in queste gare anche se ancora commettiamo imprecisioni da togliere per il via alla stagione ufficiale”.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov n.e., Ciccarelli n.e., Larizza n.e., Marchisio (L), Massari 5, Stankovic 8, Diamantini 5, Leal 15, Cantagalli n.e., Simon 13, Partenio 4, Balaso (L). All. Medei.

BCC CASTELLANA GROTTE: Zingel 5, Cavaccini (L), Pace (L), Falaschi 2, Scopelliti 4, De Togni n.e., Kruzhkov 3, Mirzajanpour 6, Renan 10, Agrusti n.e., Studzinski, Quartarone n.e., Kovac n.e., Wlodarczyk 3. All. Tofoli.

Parziali: 25-16 (22′), 25-21 (23′), 25-13 (19′)

Note: spettatori 300 circa. Cucine Lube: 12 battute sbagliate, 11 aces, 6 muri vincenti, 49% in attacco, 63% in ricezione (46% perfette). Castellana: 16 b.s., 4 ace, 4 m.v. 39% in attacco, 50% in ricezione (29% perfette).