Nicola Giolito è il nuovo secondo allenatore della Cucine Lube Civitanova. Novità nello staff dei campioni d’Italia e d’Europa: il Club cuciniero ha ingaggiato per una stagione il tecnico riminese classe 1976, che ritrova così sulla panchina biancorossa coach Fefè De Giorgi, con cui ha già lavorato in precedenti esperienze in Russia (al Novy Urengoy) e in Polonia (allo Jastrzebski Wegiel all’inizio della stagione appena conclusa).

Ex giocatore, laureato in fisioterapia, l’allenatore romagnolo ritorna in Italia (dove aveva lavorato come preparatore atletico nel femminile e alla Gabeca con Julio Velasco) dopo tantissime stagioni vissute da assistant coach e trainer all’estero, in Russia, Turchia, Finlandia e Polonia. Nel suo percorso anche quattro stagioni nella Nazionale finlandese dal 2013 al 2016.

“Sono felice di tornare Italia dopo tanti anni di esperienza all’estero – dice Giolito dopo la firma del contratto che lo lega per un anno alla Cucine Lube Civitanova – per me è sicuramente una bella cosa. Sono curioso di vivere il campionato italiano, di altissimo livello come in Russia e in Polonia dove ci sono allo stesso modo squadre molto forti e livellate al vertice, e di misurarmi con questa realtà. Poterlo fare nella Cucine Lube Civitanova, campione d’Italia e d’Europa in carica per me è una bella sfida, proveremo a fare ancora meglio nelle tante competizioni e partite in cui ci troveremo a lottare. Ritrovo volentieri Fefè De Giorgi con cui ho lavorato prima in Russia e poi in Polonia prima del suo arrivo alla Lube Volley, e son molto felice di questo. È un piacere poter lavorare ancora con lui”.



Confermato in blocco il resto dello staff tecnico e medico: gli scout man Enrico Massaccesi e Alessandro Zarroli, il preparatore atletico Massimo Merazzi, i medici Mariano Avio e Danilo Compagnucci, il primo fisioterapista Marco Frontaloni e il secondo Tommaso Pagnanelli, il nutrizionista Alessandro Marinelli.

La carriera da allenatore di Nicola Giolito

2019-2020 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2018-2019 Jastrzebski WEGIEL (POL)

2016-2018 Kumbass KEMEROVO (RUS)

2015-2016 HURRIKAANI (FIN)

2014-2015 Halkbank ANKARA (TUR)

2012-2014 Fakel NOVY URENGOY (RUS)

2009-2012 Lokomotiv NOVOSIBIRSK (RUS)

2007-2009 Ural UFA (RUS)