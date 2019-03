Volley, oggi Lube alla sfida Champions contro D.Mosca

Cucine Lube Civitanova pronta ad affrontare i Quarti di finale di Champions League: oggi (ore 17 italiane, diretta DAZN) i biancorossi si tuffano di nuovo nella massima competizione europea affrontando la Dinamo Mosca in trasferta, nel match di andata contro la formazione russa. Oggi Stankovic e compagni raggiungeranno Mosca, domani mattina testeranno il campo dello Sports Palace Dinamo, poi nel pomeriggio il primo match con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova giovedì 21 marzo (ore 20.30).

Alla scoperta dell’avversario Dinamo Mosca

La squadra russa, qualificata ai Quarti di finale come seconda classificata della Pool E (la stessa di Perugia), è allenata da Konstantin Brianskii. La formazione titolare dovrebbe vedere in regia Bezrukov in diagonale con l’opposto Shkulyavichus, al centro la coppia Shcherbinin-Sieemshchikov, in banda l’ex Lube e ora diventato italo-olandese Dick Kooy insieme all’esperto Berezhko. I due liberi sono Baranov e Kabeshov.



Le altre sfide dell’andata dei Quarti di finale

Mercoledì (ore 18) si gioca in Polonia l’andata di Trefl Danzica-Zenit Kazan, giovedì le altre due gare: sempre in Polonia (ore 18) Skra Belchatow-Zenit San Pietroburgo, in Francia (ore 20.30) Chaumont-Perugia.

Parla Bruno (palleggiatore Cucine Lube Civitanova)

“A causa dell’impegno di campionato con Milano e dei pochi giorni a disposizione dopo il sorteggio europeo abbiamo iniziato soltanto da ieri preparare bene la gara contro Mosca di Champions League. Conosco qualche giocatore, sicuramente ha in rosa atleti importanti, ma ho visto poco fino a sabato scorso in generale sulla formazione della Dinamo. Stiamo studiando quindi al meglio la squadra russa per iniziare bene il cammino nella fase ad eliminazione della massima competizione europea, senza dimenticare che saranno partite dure e molto importanti”.

Gli arbitri di Dinamo Mosca – Cucine Lube Civitanova

L’andata dei Quarti di Finale sarà diretta da Mario Bernaola (Spagna) e Igor Schimpl (Slovacchia).

Con i russi un precedente in Champions League nella Final Four del 2007

Cucine Lube e Dinamo Mosca si sono già incontrate nella Finale 3-4 posto della Champions League 2007: la Final Four si giocava proprio a Mosca e i biancorossi furono sconfitti 3-0 dalla Dinamo di Kazyiski e di Stoytchev, viceallenatore di Alekno.

Come seguire Dinamo Mosca – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming su DAZN. DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.