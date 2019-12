Volley, parte la Campagna abbonamenti invernale della Lube

Non perdere l’opportunità di seguire tutta la stagione dei campioni del mondo della Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum! In occasione delle feste natalizie riapre la campagna abbonamenti 2019-2020 in versione invernale: da lunedì 23 dicembre fino al 16 gennaio sarà possibile sottoscrivere l’Abbonamento All-In che permetterà a prezzo speciale di seguire tutte le gare interne della stagione dal primo match casalingo del girone di ritorno di SuperLega in poi, comprese eventuali Semifinali e Finali Scudetto, Quarti e Semifinali di Champions League, Quarti di Coppa Italia. Non mancano le promozioni anche per le famiglie, oltre che per Under 18 e Over 65. Prevendita all’Eurosuole Forum e anche online e sul circuito Vivaticket.

Scoprite nel dettaglio tutte le info sulla campagna abbonamenti invernale 2019-2020

La campagna abbonamenti prenderà il via lunedi 23 dicembre alle ore 10.00.

– Vendita tessere presso l’Eurosuole Forum: rivolgersi in segreteria dal lunedì al venerdì orario 10.00-12.30 e 16.00-19.00 (esclusi festivi, 24 e 31 dicembre).

– Possibilità di acquisto dell’abbonamento online (lubevolley.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia (escluso VIP, Pacchetto Famiglia e Lube nel Cuore). La ricevuta di acquisto dovrà essere cambiata con la relativa tessera di abbonamento presso l’Eurosuole Forum entro la prima gara in abbonamento.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita

– Promozione pacchetto famiglia: il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

I PACCHETTI E I PREZZI

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 700 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 380 Euro Intero e 310 Euro Ridotto

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 190 Euro Intero e 160 Euro Ridotto

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 150 Euro Intero e 120 Euro Ridotto

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 120 Euro Intero e 100 Euro Ridotto

– CURVA (abbonamento colore arancione) posto non numerato nei settori D-F-N: All-In 120 Euro Intero e 100 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)