Volley, parte la Champions: le statistiche della Lube

Sta per partire una nuova avventura nella massima competizione europea per la Cucine Lube Civitanova. Sono passati ormai 17 anni dall’esordio in Champions League, avvenuto nella stagione 2001-2002, anno in cui i cucinieri hanno anche vinto il trofeo, centrando il traguardo subito alla prima partecipazione. L’occasione giusta per vedere numeri e curiosità del Team biancorosso in attesa dell’attesa sfida di giovedì sera all’Eurosuole Forum contro Modena, prima giornata dell’edizione 2019 della CEV Volleyball Champions League.

– 13 partecipazioni alla CEV Champions League dal 2001 in poi

– Ottava partecipazione consecutiva: dal 2012-2013 all’attuale stagione la Lube ha sempre preso parte alla massima competizione europea



– Sono 6 le Final Four raggiunte dai cucinieri, cui 3 consecutive nelle ultime 3 stagioni (2002, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018)

– Il palmares: 1 oro (2002), 1 argento (2018) e 2 bronzi (2016, 2017)

– Il centrale Simon torna a giocare in Champions League dopo averla disputata con la maglia di Piacenza

– Il regista Bruno a caccia della sua prima Champions League, per la prima volta gioca la competizione con una maglia diversa da quella di Modena che troverà subito nel match di esordio come avversaria

– Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov gli unici atleti dell’attuale rosa Lube ad aver vinto il trofeo nella loro carriera, con la maglia di Trento in 2 occasioni (2010, 2011)

– Il coach Giampaolo Medei era il secondo allenatore della Lube campione d’Europa nel 2002

– Il direttore sportivo Giuseppe Cormio può vantare la vittoria di 3 Champions League consecutive con Trento (2009, 2010, 2011)

– Per la quarta stagione consecutiva la Cucine Lube scende in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova nella massima competizione europea, dopo l’esordio nel nuovo impianto avvenuto nel gennaio 2015 contro il Fenerbahce

– Sono cinque gli atleti all’esordio assoluto nella massima competizione: Yoandy Leal, Enrico Diamantini, Brenden Sander, Diego Cantagalli e Fabio Balaso