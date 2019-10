Volley, penultima settimana di preparazione per la Lube

Settima e penultima settimana di preparazione per la Cucine Lube Civitanova, a meno di 15 giorni dal via ufficiale al campionato di SuperLega con la prima giornata di andata, in programma domenica 20 ottobre (ore 16.00, anticipo tv Rai Sport) contro il Piacenza dell’ex Stankovic. Conto alla rovescia già partito, dunque, per capitan Juantorena e gli altri sette compagni di squadra al lavoro agli ordini di coach Fefè De Giorgi: Simon, Rychlicki, Kovar, Diamantini, D’Hulst e Marchisio.

La settimana vedrà i campioni d’Italia e d’Europa alle prese con gli ultimi due test pre-campionato: per la prima volta la Cucine Lube Civitanova giocherà lontano dall’Eurosuole Forum, prenderà infatti parte al Palasport Marco Simoncelli di Mirandola, al torneo Gruppo Ponzi Investigazioni – National Volley Cup, organizzato da SportMore. Protagonisti del quadrangolare emiliano, insieme ai biancorossi, l’Itas Trentino, la Calzedonia Verona (SuperLega) e la Kemas Lamipel Santa Croce (Serie A2).

Venerdì alle ore 17.45 la Semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Santa Croce, a seguire l’altra sfida tra Trento e Verona. Sabato alle ore 14.45 la Finale per il terzo posto, subito dopo la Finalissima che assegna il trofeo. Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere al torneo di Mirandola: il posto unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I biglietti si possono acquistare con prenotazione via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente al palasport Marco Simoncelli di via Dorando Pietri. Inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola.

Il programma della settimana dal 7 al 13 ottobre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi+Tecnica – Viaggio

Venerdì: Riposo – Semifinale Torneo Mirandola VS Santa Croce

Sabato: Riposo – Finale 1° o 3° posto Torneo Mirandola

Domenica: Riposo – Riposo