Volley, percorsi netti per i giovani della Lube U14

Percorso netto per le due Under 14 Lube nella prima di campionato

Partenza sprint per le due Under 14 della Cucine Lube Civitanova nelle prime gare dei campionati regionali, disputate domenica scorsa in attesa della prossima giornata in programma domenica 28.

La Under 14 A, allenata da Francesco Bernetti e Donato Di Ruvo e reduce dalla vittoria del prestigioso torneo di Sanremo, ha cominciato con il piglio giusto anche nelle prime gare ufficiali, sconfiggendo per 2-0 sia il Volley Potentino sia la Pallavolo Ascoli, padrona di casa, visto che le prima giornata si è disputata nel capoluogo piceno.



Sempre percorso netto anche per Under 14 B, guidata dai tecnici Matteo Zamponi e Giovanni Panichelli. Per i civitanovesi due successi nella prima giornata disputata proprio a Civitanova, nella palestra del Liceo Scientifico Da Vinci: battute in serie la Nova Volley Loreto con un tirato 2-1 e il Volley Club Jesi con un secco 2-0. Risultati importanti, considerando che questa formazione è composta da tutti ragazzi più piccoli di un anno, praticamente una Under 13 che disputa il campionato superiore.