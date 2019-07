Fefè De Giorgi miglior allenatore, Osmany Juantorena miglior servizio. La Cucine Lube Civitanova è protagonista della stagione 2018-19 anche nei premi che la Lega Pallavolo Serie A presenta al termine di ogni anno. Il coach dei campioni d’Italia e d’Europa ha ottenuto il riconoscimento dopo i voti espressi da tutte le società di Serie A, mentre lo schiacciatore italo-cubano ha vinto la speciale classifica per il secondo anno consecutivo, con un altissimo indice di 6,52.

I premi saranno consegnati in campo ai protagonisti durante le prime giornate del prossimo Campionato e celebrati giovedì prossimo, nel corso del primo atto della nuova stagione “La Prima Battuta”, ouverture del 75° Campionato e dei Calendari della Serie A Credem Banca 2019/20, in programma al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme in occasione della tre giorni del Volley Mercato.

Di seguito l’elenco dei premi assegnati dalla Lega Pallavolo Serie A



Premio “Costa–Anderlini” – Miglior allenatore

Ferdinando De Giorgi (Cucine Lube Civitanova) per la SuperLega Credem Banca

Massimo Botti (Gas Sales Piacenza) per la Serie A2 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Roberto Russo (Consar Ravenna) per la SuperLega Credem Banca

Yuri Romanò (Olimpia Bergamo) per la Serie A2 Credem Banca

Premio “Jimmy George” – Società di SuperLega Credem Banca con il pubblico più corretto

Azimut Leo Shoes Modena

Premio “Kirk Kilgour” – Società di Serie A2 Credem Banca con il pubblico più corretto

Gas Sales Piacenza

Premio “Ilario Toniolo” – Migliore arbitro di SuperLega Credem Banca

Andrea Puecher

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2 Credem Banca

Giuseppe Curto

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore in assoluto

Dusan Petkovic (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora) per la SuperLega Credem Banca

Igor Tiurin (Menghi Shoes Macerata) per la Serie A2 Credem Banca

Classifiche Individuali di Rendimento

Miglior Servizio

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)

Miglior Ricezione

Santiago Danani (Kioene Padova)

Miglior Schiacciatore

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Miglior Centrale

Sebastian Solé (Calzedonia Verona)

Maggior numero di Ace

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Maggior numero di Muri Vincenti

Sebastian Solé (Calzedonia Verona)

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Dusan Petkovic (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)