Volley, premiati i giovani atleti MVP a Civitanova

UBI Banca e Volley Lube premiano i giovani campioni dello studio e dello sport nella prima edizione del progetto “Most Valuable Player a scuola e in campo”. Il responsabile della macro area Marche e Abruzzo di UBI Banca, Roberto Gabrielli, ha consegnato sette borse di studio ad altrettanti atleti delle squadre giovanili della Volley Lube che, oltre ad avere avuto un buon rendimento e comportamento sportivo, si sono distinti anche per meriti scolastici. A ricevere il premio, una borsa di studio che consiste nel pagamento dell’intera quota associativa 2019/2020 per la partecipazione alle attività sportive della Volley Lube, sono stati Matteo Ciccarelli e Mattia Lucarini (under 18), Massimo Schiavoni (under 14), Leonardo Vitali (under 13), Francesco Giacomini (under 14), Alessandro Talevi (under 13 e 14), Andrea Nardi (under 13). Menzione speciale per il miglior rendimento scolastico a Leonardo Vitali. Le borse di studio sono state assegnate, secondo il criterio del rendimento scolastico (50%), del rendimento sportivo (25%) e del comportamento sportivo (25%), da una giuria composta da Albino Massaccesi, vice presidente della Volley Lube, Giampiero Freddi, responsabile del settore giovanile della Lube e Stefania Mancini dell’ufficio “Media e Sponsorizzazioni” di UBI Banca.

“L’eccellenza sportiva spesso va di pari passo a quella scolastica – ha dichiarato Giuseppe Cormio, direttore sportivo di A.S. Volley Lube – Proprio per rimarcare l’importanza per i giovani del nostro Club di portare avanti un’attività agonistica di livello insieme ad un percorso di studi proficuo, abbiamo formulato con UBI Banca questo progetto che ci rende orgogliosi e che sarà spunto per ulteriori iniziative”.

“Questa prima edizione del progetto “Most Valuable Player a scuola e in campo” rappresenta una delle iniziative più distintive della partnership con Volley Lube e contribuisce a consolidare il nostro ruolo di Official Bank” ha dichiarato Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche e Abruzzo di UBI Banca. “Siamo orgogliosi di poter premiare quei giovani che eccellono a scuola e nello sport e di contribuire alla formazione di quelli che saranno gli adulti di domani. Tra l’altro voglio ricordare che l’accordo con la Lube ci porterà anche nelle scuole primarie ad insegnare l’educazione finanziaria alle nuove generazioni”.



Si chiama infatti “UBI & LUBE Education” il secondo progetto rivolto ai giovani, che verrà portato dall’istituto di credito leader nelle Marche e dalla società di volley campione d’Italia e d’Europa nelle classi elementari di alcuni istituti comprensivi di Macerata e Civitanova a partire dal prossimo anno scolastico. Volley Lube si occuperà nella prima parte dell’anno di educazione motoria, mentre UBI Banca si occuperà, nell’ultima parte dell’anno, di educazione finanziaria. Le scuole potranno poi partecipare all’iniziativa “KIDS – Campioni di risparmio” che permetterà all’istituto vincitore di disporre gratuitamente di un intervento, fino all’importo massimo di € 1.500, per migliorare l’ambiente scolastico (es. nuova lavagna interattiva, ritinteggiatura delle pareti di un’aula, acquisto di dotazioni tecnologiche). L’accordo di sponsorizzazione fra UBI Banca e Volley LUBE prevede infine che la banca affianchi la società con una serie di iniziative commerciali rivolte in particolar modo ai tifosi.

È disponibile già, per tutti i titolari di un conto corrente UBI Banca, la possibilità di sottoscrivere gratuitamente in filiale il servizio Ricariconto ® con il quale sarà possibile rateizzare l’abbonamento in comode rate mensili. Inoltre, per celebrare quella che è stata una stagione di volley di grandi emozioni, UBI Banca ha previsto di distribuire, a tutti gli abbonati della stagione 2019/2020, uno zainetto rosso con l’hashtag #noisiamoLUBE. L’iniziativa è riservata agli abbonati che ritireranno presso la biglietteria LUBE il coupon e che si presenteranno in una delle tre filiali individuate per la promozione (Macerata Viale Don Bosco, Treia Piazza Arcangeli, Civitanova Marche Corso Umberto I).