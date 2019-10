Volley, prima trasferta per la Lube a Milano

Prima trasferta stagionale per la Cucine Lube Civitanova che domenica (ore 18.00, diretta Eleven Sports) scenderà in campo nella nuovissima Allianz Cloud di Milano per affrontare i padroni di casa di coach Piazza. E sarà subito sfida al vertice, visto che entrambe le formazioni hanno vinto le prime due gare disputate (anche i milanesi hanno giocato l’anticipo nel corso della settimana ottenendo una netta vittoria sul campo di Perugia) senza perdere nemmeno un set. Dopo l’allenamento tecnico del sabato mattina i cucinieri sono partiti alla volta di Milano e domani mattina testeranno per la prima volta il campo della Allianz Cloud.

Infortunio in allenamento per Bruno, a Milano anche il giovane regista Gonzi vista l’assenza di D’Hulst per lutto

Il palleggiatore brasiliano Bruno, a seguito di trauma distorsivo riportato nel corso dell’allenamento di ieri sera, sta eseguendo esami per capire la gravità dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero. In assenza di D’Hulst colpito da grave lutto familiare ed in Belgio da qualche giorno, la società ha chiamato uno dei suoi giovani, il 19enne Azaria Gonzi che prenderà cosi parte alla trasferta a Milano con il gruppo biancorosso.

Alla scoperta dell’avversario Allianz Milano

La formazione milanese allenata da Roberto Piazza e dall’ex di turno Marco Camperi può contare sull’azzurro Sbertoli in regia in diagonale con l’olandese Nimir Abdel-Aziz. Al centro, perso Piano per infortunio, c’è la coppia formata dallo sloveno Kozamernik e da Alletti, in banda il campione d’Europa serbo Petric, tornato a giocare in Italia, e il francese Clevenot. Il libero è l’ex Lube Nicola Pesaresi.

Parla Kamil Rychlicki (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Ci attende una sfida importante contro una formazione che ha dimostrato di essere in ottima forma dopo le due vittorie conquistate nelle prime due gare. Il nostro obiettivo è continuare a crescere nel gioco e migliorare sempre, vogliamo scendere in campo pensando ad esprimere la nostra miglior pallavolo in questo momento, nonostante i pochissimi allenamenti disputati con la squadra al completo. E naturalmente proveremo a conquistare altri punti pesanti per la classifica nel terzo impegno in Campionato e nella prima trasferta della stagione”.

Parla Jan Kozamernik (centrale Allianz Milano)

“Affrontiamo Civitanova e sappiamo che è una squadra molto forte con individualità importanti. Si presentano da Campioni d’Italia e d’Europa in carica ed è evidente che siano favoriti per essere i vincitori finali. Sappiamo che sarà una partita tosta, ma in queste due partite abbiamo dimostrato che Milano ha un livello molto alto di gioco e dobbiamo continuare su questa strada. Se sapremo aggiungere qualcosa in più ad ogni match, possiamo migliorare ancora”.

Gli arbitri di Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

La seconda giornata di andata sarà diretta da Alessandro Tanasi di Siracusa e Giuliano Venturi di Torino.

Match numero 11 con la Powervolley

Sfida numero 11 tra i due Club e netto vantaggio Cucine Lube con 9 vittorie e 1 sola sconfitta (nella trasferta di Busto Arsizio a dicembre 2018).

Pesaresi e coach Camperi gli ex di turno

Nicola Pesaresi a Civitanova dal 2004 al 2009 (Giovanili), e nel 2016-2017. Marco Camperi secondo allenatore a Civitanova dal 2017 al 2019.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Aimone Alletti – 11 attacchi vincenti ai 1000 e – 4 muri vincenti ai 400, Nemanja Petric – 19 attacchi vincenti ai 1500 (Allianz Milano); Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Trevor Clevenot – 19 punti ai 1300 e – 2 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Osmany Juantorena – 14 punti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).