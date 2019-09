Volley, proseguono i test amichevoli della Lube

La Cucine Lube Civitanova alle prese con i primi allenamenti congiunti della stagione: ieri sera all’Eurosuole Forum è stato il turno della Videx Grottazzolina, oggi e venerdì (ore 17, ingresso libero) si replica sempre in casa e con un’altra formazione di Serie A3, la Gibam Fano.

Un primo test in cui coach Fefè De Giorgi ha potuto valutare i meccanismi di gioco della squadra e la condizione dei sei atleti della rosa attualmente a disposizione del coach biancorosso. In campo Simon e Diamantini al centro, Kovar e Massari schiacciatori, Rychlicki opposto in diagonale con Pei Huang (che si è aggiunto al gruppo cuciniero al lavoro in attesa del rientro di D’Hulst e Bruno), Marchisio libero.

Cucine Lube e Videx hanno disputato prima un particolare allenamento con la ripetizione di alcune situazioni di gioco (palla di conferma) per testare al meglio i meccanismi, un set concluso 25-15 a favore dei campioni d’Italia. Successivamente le due formazioni hanno giocato un set normale, vinto dai cucinieri ai vantaggi 26-24. Allenamento congiunto in cui coach De Giorgi ha dato spazio anche al giovane regista della GoldenPlast Civitanova di serie A3, Azaria Gonzi, (aggregato al gruppo per l’occasione) e al beacher Matteo Ingrosso, che in questi giorni sta lavorando in palestra insieme ai biancorossi.