Volley, questa sera esordio Lube nel Mondiale per Club

E’ ormai finito il conto alla rovescia per il via al Mondiale per Club 2019. Martedì (ore 22.00, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) la Cucine Lube Civitanova scende in campo nel Ginasio Divino Braga di Betim, in Brasile, nella gara d’esordio del torno iridato contro i qatarioti dell’Al-Rayyan, primo impegno nella fase a gironi che farà da preludio alle Semifinali di sabato e alle Finali di domenica. Nella notte tra mercoledì e giovedì secondo impegno (ore 00.30, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Infine giovedì (ore 22.00, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) terza sfida contro i vice campioni d’Europa dello Zenit Kazan dell’ex Sokolov.

Speciale sulla Lube Volley in onda su Sky Sport lunedì e martedì

Sky Sport ha dedicato uno speciale servizio sui biancorossi “Lube-Il Segreto di una squadra vincente”, con interviste esclusive ai protagonisti del Club biancorosso: il patron Fabio Giulianelli, Osmany Juantorena, Bruno Rezende e Simone Anzani. Andrà in onda su Sky Sport 24, all’interno della trasmissione “SuperSport” lunedì alle ore 22.00, e in replica martedì alle 10.45 e alle 11.45.

Oggi il primo allenamento al Ginasio Divino Braga di Betim

Nella mattinata (ora brasiliana) di oggi i cucinieri si sono allenati per la prima volta nel, impianto di Betim, cittadina alle porte di Belo Horizonte, campo di gara prescelto dagli organizzatori del Sada Cruzeiro. Gli uomini di Fefè De Giorgi hanno testato per un’ora e mezzo il taraflex del torneo iridato dove andranno in scena tutte le sfide del Mondiale per Club 2019.

I precedenti con gli avversari del Mondiale per Club 2019

Lube-Al-Rayyan si gioca per la prima volta nella storia: primissimo incrocio con la formazione del Qatar per Juantorena e compagni. Torna invece per la seconda volta la sfida con il Sada Cruzeiro: le due squadre si erano incontrate già nell’edizione 2017 del Mondiale per Club, ad Opole netta vittoria della Cucine Lube Civitanova per 3-0 nel match di esordio. Infine, la classica sfida con lo Zenit Kazan, una costante delle ultime stagioni ad altissimi livelli: il match ha caratterizzato la Finale 2017 del Mondiale per Club, la gara nel girone dell’edizione 2018, la Finali di Champions League 2018 e 2019: il bilancio di queste quattro super-sfide è di due vittorie per parte.

Non mancano gli ex in campo

Nella Cucine Lube Civitanova in campo due ex del Sada Cruzeiro: lo schiacciatore Yoandy Leal, vincitore proprio con i brasiliani delle edizioni 2013, 2015 e 2016 del Mondiale per Club, e il centrale Robertlandy Simon, campione del Mondo nel 2016. Nelle file del Sada, invece, c’è Facundo Conte, schiacciatore argentino che ha vestito il biancorosso nel 2010/11. Infine, probabilmente l’ex più atteso: l’opposto bulgaro Tsvetan Sokolov, che la Cucine Lube troverà come avversario con la maglia dello Zenit Kazan.

Il programma delle gare della fase a gironi (orari italiani)

1a giornata

Martedì 3 dicembre ore 22.00 Cucine Lube Civitanova (ITA) – Al-Rayyan (QAT) Diretta Sky Sport Uno e Arena

Mercoledì 4 dicembre ore 00.30 Sada Cruzeiro (BRA) – Zenit Kazan (RUS)

2a giornata

Mercoledì 4 dicembre ore 22.00 Al-Rayyan (QAT) – Zenit Kazan (RUS)

Giovedì 5 dicembre ore 00.30 Sada Cruzeiro (BRA) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Sky Sport Uno e Arena

3a giornata

Giovedì 5 dicembre ore 22.00 Cucine Lube Civitanova (ITA) – Zenit Kazan (RUS) Diretta Sky Sport Uno e Arena

Venerdì 6 dicembre ore 00.30 Sada Cruzeiro (BRA) – Al-Rayyan (QAT)