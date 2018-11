Volley, questa sera Lube di scena con Siena

Mercoledì (ore 20.30) impegno infrasettimanale all’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova nell’anticipo della nona di andata di SuperLega Credem Banca (si gioca oggi invece che il 25 novembre causa Mondiale per Club) contro la Emma Villas Siena. Una gara inedita per i nostri tifosi, per la prima volta nella storia si gioca il match tra i cucinieri e la formazione toscana che ha appena abbracciato la massima serie dopo la promozione ottenuta al termine della scorsa stagione. L’obiettivo di Stankovic e compagni è ovviamente vincere, contro una Emma Villas reduce da un avvio di campionato molto difficile, con 7 sconfitte in altrettante gare disputate. Dopo il successo con Sora, la Cucine Lube Civitanova cerca altri tre punti in casa per proseguire la rincorsa al vertice della classifica.

Biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.30, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Ricordiamo Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.



Alla scoperta dell’avversario Emma Villas Siena

In panchina ci sarà l’argentino Cichello, protagonista della promozione dalla A2 della scorsa stagione. Il regista è l’iraniano Marouf, palleggiatore di grande esperienza internazionale, l’opposto è il cubano Hernandez tornato così nel campionato italiano dopo le esperienza a Molfetta e Piacenza. Al centro la coppia formata dal polacco Gladyr e da Spadavecchia, in banda l’azzurro Maruotti e il giapponese Ishikawa (con le alternative Vedovotto-Fedrizzi). Il libero è Andrea Giovi.

Parla Giampaolo Medei (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Solo tre giorni dopo il match con Sora ci attende un’altra sfida casalinga contro Siena. Siamo consapevoli che quest’anno ogni gara è difficile, il nostro avversario di domani è partito con obiettivi più alti rispetto a quanto ottenuto finora, ha avuto qualche difficoltà, vorrà reagire dunque mi aspetto una partita non semplice. Ma non importa l’avversario, dobbiamo imparare a scendere in campo per noi stessi, per la maglia che indossiamo, dando sempre il massimo”.

Parla Filippo Vedovotto (schiacciatore Emma Villas Siena)

“Mercoledì andiamo ad affrontare la Lube, che è una delle squadre più forti del mondo, ne siamo consapevoli. Noi dobbiamo continuare a lavorare per crescere e per migliorare. C’è grandissimo rammarico anche per l’ultimo match che abbiamo disputato, Padova ha giocato una bella partita ma noi le abbiamo dato una grande mano. Abbiamo sciupato tanto nel terzo set pur essendo avanti di alcuni punti e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Cerchiamo di archiviare anche questa sconfitta e proveremo a lavorare per tirare fuori qualcosa di meglio”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Emma Villas Siena

La nona giornata di andata sarà diretta da Marco Zavater di Roma e Bruno Frapiccini di Ancona.

Gli ex di turno

Andrea Marchisio a Siena nel 2015-2016 (Serie A2), Andrea Giovi a Civitanova nel 2008-2009

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1000, Osmany Juantorena – 16 attacchi vincenti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova); Fernando Hernandez – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Emma Villas Siena).

In Carriera: Tsvetan Sokolov – 12 punti ai 2900 (Cucine Lube Civitanova); Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Siena).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Emma Villas Siena

Diretta web tv su Lega Volley Channel (Sportube.tv). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).