Volley, quinta settimana di preparazione per la Lube

Ritorno al lavoro nel pomeriggio di lunedì la Cucine Lube Civitanova dopo la domenica di riposo concessa ai giocatori biancorossi dallo staff. Ripresa che prevede una seduta di pesi e tecnica, in vista di una settimana, la quinta di preparazione pre-season, davvero ricca di impegni per Stankovic e compagni: in arrivo tre test match in cinque giorni per i cucinieri, mentre sono già andati in archivio quelli con Ortona, Grottazzolina, Spoleto e Sora.

Il primo appuntamento è mercoledì 19 settembre (Eurosuole Forum, ore 17.00) contro la Bcc Castellana Grotte, altra formazione che prenderà parte al campionato di SuperLega. Sabato 22 e domenica 23, invece, la Cucine Lube Civitanova sarà in campo al PalaMalè di Viterbo per la due giorni del torneo quadrangolare “Hot Buttered”: nella serata di sabato (alle ore 20.00 circa) sfida con i padroni di casa della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2), domenica pomeriggio la Finale 1° o 3° posto in base al risultato del giorno prima dell’altra semifinale tra le formazioni di SuperLega della Top Volley Latina e Consar Ravenna.

Il programma della settimana da 17 al 23 settembre



Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Tecnica – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Test match vs Castellana Grotte (ore 17.00, Eurosuole Forum)

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Tecnica – Tecnica

Sabato: Viaggio – Test match vs Tuscania (ore 20.00 circa, PalaMalè Viterbo)

Domenica: Riposo – Test match vs Latina o Ravenna (orario da definire, PalaMalè Viterbo)