Volley, riaperte le biglietterie per gli abbonamenti Lube

Riapre anche al botteghino dell’Eurosuole Forum la campagna abbonamenti 2019-20 “Nessun Dorma” per seguire i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova, che ha riscosso un grande successo da fine giugno e per tutto luglio (oltre 1.500 tessere vendute) ed è pronta a riprendere quota dopo il periodo di stop ad agosto.

DISPONIBILI LE NUOVE TESSERE ABBONAMENTO E LE MAGLIE CELEBRATIVE 2019

Chi ha già sottoscritto l’abbonamento può ritirare negli orari di apertura biglietteria all’Eurosuole Forum la nuova tessera stagionale 2019-20. Sono inoltre a disposizione per il ritiro o l’acquisto le maglie celebrative “IncredOUble”, realizzate per festeggiare le due grandi vittorie dei biancorossi nel 2019.



COME ACQUISTARE O RITIRARE L’ABBONAMENTO: GLI ORARI BIGLIETTERIA

– Vendita e ritiro tessere presso l’Eurosuole Forum fino dal 26 agosto in poi dal lunedì al venerdì con orario 17.00-19.30, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso.

– Possibilità di acquisto dell’abbonamento in qualsiasi momento online (lubevolley.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia (escluso VIP, Pacchetto Famiglia e Lube nel Cuore). La ricevuta di acquisto dovrà essere cambiata con la relativa tessera di abbonamento presso l’Eurosuole Forum entro la prima gara in abbonamento.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita

– Promozione pacchetto famiglia: il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

I PACCHETTI E I PREZZI

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 500 Euro Intero e 410 Euro Ridotto

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 320 Euro Intero e 260 Euro Ridotto

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 250 Euro Intero e 210 Euro Ridotto

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 150 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

– CURVA (abbonamento colore arancione) posto non numerato nei settori D-F-N: All-In 160 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

ACQUISTO A RATE CON IL SERVIZIO RICARICONTO DI UBI BANCA: IN REGALO LO ZAINETTO #NOISIAMOLUBE

L’accordo di sponsorizzazione fra UBI Banca e Volley LUBE prevede che la banca affianchi la società anche con una serie di iniziative commerciali rivolte in particolar modo ai tifosi. È disponibile già, per tutti i titolari di un conto corrente UBI Banca, la possibilità di sottoscrivere gratuitamente in filiale il servizio Ricariconto ® con il quale si potrà rateizzare il costo dell’abbonamento in comode rate mensili in base alle proprie esigenze. Inoltre, per celebrare quella che è stata una stagione di volley di grandi emozioni, UBI Banca, Official Bank di Volley LUBE, ha previsto di distribuire, a tutti gli abbonati della stagione 2019/2020, uno zainetto rosso con l’hashtag #noisiamoLUBE. L’iniziativa è riservata agli abbonati che ritireranno presso la biglietteria LUBE il coupon e che si presenteranno in una delle tre filiali individuate per la promozione (Macerata Viale Don Bosco, Treia Piazza Arcangeli, Civitanova Marche Corso Umberto I).