Volley, ripresa dei lavori per la Lube

Cucine Lube Civitanova di nuovo al lavoro dopo l’intero weekend di riposo (sabato e domenica) concesso dallo staff tecnico biancorosso, visto il grande carico di lavoro in questa primissima fase di preparazione. Si riparte oggi per la terza settimana dal via ufficiale dello scorso 26 agosto, che vedrà l’arrivo di un nuovo importante elemento a rinforzare il gruppo biancorosso. Nella giornata di martedì, infatti, il centrale Robertlandy Simon, fresco vincitore dei campionati nordamericani (Norceca) con la sua Cuba nella finale giocata contro gli Usa dell’ex Brenden Sander, raggiungerà Civitanova e da mercoledì sarà a disposizione per allenarsi all’Eurosuole Forum.

Simon sarà il sesto elemento al lavoro agli ordini di coach Fefè De Giorgi e del suo vice Nicola Giolito, insieme a Jiri Kovar, Jacopo Massari, Kamil Rychlicki, Enrico Diamantini e Andrea Marchisio, in palestra sin dal primo giorno. Oggi, nel corso della seduta di pesi del mattino, inoltre, il gruppo dei campioni d’Italia e d’Europa ha ricevuto il saluto di Osmany Juantorena e Simone Anzani, di passaggio a Civitanova in attesa di partire per l’avventura nel campionato europea con la maglia dell’Italia, insieme al terzo biancorosso in azzurro, Fabio Balaso.

La terza settimana di lavoro vedrà impegnati i biancorossi tutti i giorni dal lunedì al venerdì (escluso il riposo del mercoledì mattina). Al mattino sedute dedicata alla parte fisica tra pesi e atletica, mentre nel pomeriggio la Cucine Lube Civitanova effettuerà l’allenamento tecnico all’Eurosuole Forum (tranne venerdì quando si invertirà l’alternanza).



Il programma della settimana dal 9 al 15 settembre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Atletica – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Tecnica – Atletica

Sabato: Riposo – Riposo

Domenica: Riposo – Riposo