Volley, ripresa dell’attività sportiva imminente per la Lube

Vacanze agli sgoccioli per la Cucine Lube Civitanova. Si avvicina sempre più la scadenza del conto alla rovescia per il via ufficiale all’attività 2018-2019 del Club biancorosso. Ancora pochi giorni di vacanza, poi lunedì 20 agosto, a poco più di tre mesi dall’ultima gara ufficiale giocata, il raduno della nuova formazione affidata a coach Giampaolo Medei e al suo vice Marco Camperi.

Intanto si stanno registrando giorno dopo giorno gli arrivi degli atleti a disposizione dello staff tecnico cuciniero: c’è già chi ha anticipato il via ai lavori con alcune sedute in palestra pesi seguiti dal preparatore Massimo Merazzi, come ad esempio Robertlandy Simon (arrivato all’inizio della scorsa settimana) e Yoandy Leal, appena giunto in Italia, in attesa della sua presentazione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, presto i dettagli. Tsvetan Sokolov è al lavoro già da giugno per recuperare al meglio dall’intervento subito al ginocchio. Da qui a venerdì arriveranno tutti i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali, per prendere contatto con la città e il palasport, in attesa del raduno ufficiale di lunedì prossimo.

La Cucine Lube Civitanova non sarà chiaramente a ranghi completi, visti gli impegni di tre giocatori in preparazione per il Mondiale 2018, vale a dire Osmany Juantorena ed Enrico Cester (Italia), Bruno Rezende (Brasile). Fermo ai box, invece, per il serio infortunio alla caviglia sinistra, il nazionale canadese Ryley Barnes. Al via ufficiale di lunedì 20 saranno in dieci: Tsvetan Sokolov, Andrea Marchisio, Jacopo Massari, Dragan Stankovic, Enrico Diamantini, Yoandy Leal, Diego Cantagalli, Robertlandy Simon, Pier Paolo Partenio e Fabio Balaso.