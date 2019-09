Volley, seconda settimana di allenamenti per la Lube

Parte oggi la seconda settimana di preparazione della Cucine Lube Civitanova, un lunedì particolare visto che il ridotto gruppo biancorosso al lavoro (5 giocatori) e lo staff tecnico hanno ricevuto nel corso della seduta di pesi del mattino la visita a sorpresa di Osmany Juantorena, nuovo capitano dei campioni d’Italia e d’Europa. Una “volata” nelle Marche per salutare famiglia, amici e compagni di squadra prima del ritorno a Cavalese dove sta preparando il percorso verso gli Europei con la maglia azzurra, insieme agli altri due biancorossi Simone Anzani e Fabio Balaso.

Agli ordini di coach Fefè De Giorgi e del suo vice Nicola Giolito ci saranno ancora soltanto Jiri Kovar, Jacopo Massari, Kamil Rychlicki, Enrico Diamantini e Andrea Marchisio: a completare il gruppo il consueto “rinforzo” dei ragazzi che saranno impegnati nel prossimo campionato di Serie A3 con la Goldenplast Civitanova.

Settimana che, allo stesso modo della prima appena conclusa, terrà i cucinieri impegnati fino a sabato: al mattino in sala pesi o al campo di atletica, nel pomeriggio con la palla all’Eurosuole Forum. Periodo intenso di lavoro con doppio allenamento ogni giorno (tranne il mercoledì pomeriggio di riposo prima dello stop del weekend) per questa primissima fase della stagione che vedrà la Cucine Lube Civitanova accendere i motori ad un mese e mezzo di distanza dalla prima gara ufficiale, prevista il 20 ottobre in casa contro Piacenza. Nel mezzo ci saranno anche alcuni appuntamenti con i test match, il cui calendario è ancora in fase di definizione da parte dello staff tecnico biancorosso.



Il programma della settimana dal 2 all’8 settembre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Atletica – Tecnica

Mercoledì: Pesi – Riposo

Giovedì: Atletica – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Atletica – Riposo

Domenica: Riposo – Riposo