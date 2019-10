Volley, seconda vittoria Lube contro Sora

Pronostico rispettato nell’anticipo della 13ª di andata della SuperLega Credem Banca, andato in scena davanti ai 2309 spettatori dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (incasso 22451 Euro) questa sera, per gli impegni della Cucine Lube nel Mondiale per Club a dicembre.

Agli uomini di De Giorgi, orfani del secondo palleggiatore D’Hulst, rientrato a casa in Belgio con l’ok della società per questioni familiari, sono bastati tre set (25-18, 25-23, 25-23) per sbarazzarsi della Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora, per lunghi tratti molto reattiva ma alla lunga inerme dinanzi alla superiore caratura tecnica dei padroni di casa, che hanno avuto in Yoandy Leal il proprio trascinatore: sarà lui, autore di 15 punti con il 75% di efficacia in attacco e 3 ace, l’Mvp della gara.

La partita

Il tecnico salentino nell’occasione fa riposare Juantorena a favore di Kovar, e soprattutto esordire nel sestetto Mateusz Bienek, alla prima assoluta nel campionato italiano. Centrale polacco che già nel primo parziale, per niente intimidito, mostra i muscoli contribuendo col muro (4 vincenti per la Lube) a regalare subito un buon gap in avvio ai suoi, che letteralmente dominano chiudendo 25-18 grazie a un ace dell’ottimo Leal (6 punti).

Il martello cubano naturalizzano brasiliano è grande protagonista anche nel secondo parziale, in cui la Cucine Lube stacca i laziali (fallosi in battuta: 5 errori) sul 18-13, ma non riesce a mettere al sicuro il risultato neppure dopo i muri vincenti di Kovar (21-18) e Riychlicki (23-20). Serve così il primo tempo di Anzani, al secondo set-ball (24-23), per mettere definitivamente in ginocchio Sora.

Nel terzo parziale De Giorgi dà spazio nella propria metà campo a Ghafour per Rychlicki, poi anche a Diamantini per il bravo Anzani, Sora tiene botta risalendo fino al 20-19, guadagnato partendo dal -4 grazie al buon lavoro del muro-difesa e ai contrattacchi vincenti di Miskevich. Quindi pareggia a quota 22 dopo un attacco out di Diamantini, per poi arrendersi 23-25, dopo una magia in contrattacco di Leal, firmata con la mano sinistra.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Kovar 5, Marchisio (L) n.e., Juantorena n.e., Massari, Gonzi, Leal 15, Ghafour 6, Rychlicki 7, Diamantini 3, Simon n.e., Bruno 2, Bienek 6, Balaso (L). All.: De Giorgi.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Alfieri 1, Sorgente (L), Caneschi 7, Fey 3, De Barros Ferreira 10, Van Tilburg 2, Grozdanov 3, Scopelliti, Mauti (L) n.e., Battaglia n.e., Miskevich 16, Di Martino 3, Farina n.e., Radke 1. All. Colucci.

ARBITRI: Luciani (AN) – Turtù (FM).

PARZIALI: 25-18 (25′), 25-23 (29′), 25-23 (26′).

NOTE: Lube battute sbagliate 14, ace 4, muri vincenti 9, ricezione 76% (40% perfette), attacco 56%. Sora battute sbagliate 17, ace 2, muri vincenti 6, ricezione 47% (22% perfette), attacco 54%.