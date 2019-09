Volley, sette giocatori della Lube impegnati in Nazionale

Sarà un settembre impegnativo per buona parte della rosa della Cucine Lube Civitanova: sette biancorossi scenderanno in campo con le rispettive rappresentative per andare a caccia dei titoli continentali di Europa, Sudamerica e Asia. Campionati europeo, sudamericano e asiatico che saranno anche i penultimi appuntamenti della stagione dedicata all’attività della Nazionali, prima della World Cup ad ottobre in Giappone a chiudere.

Vediamo nel dettaglio il programma degli impegni dei campioni d’Italia e d’Europa nei rispettivi campionati continentali.

Campionato Europeo



L’Italia di Osmany Juantorena, Fabio Balaso e Simone Anzani scende in campo da giovedì 12 settembre nella prima fase a gironi: la Pool A si gioca a Montpellier, in Francia. Avversari nel girone a 6 squadre sono Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria e i padroni di casa della Francia. Le prime quattro di ciascuna Pool si qualificano alla fase finale ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

12/9 ore 17.15 Italia-Portogallo

13/9 ore 20.45 Italia-Grecia

15/9 ore 14.00 Italia-Romania

17/9 ore 19.30 Italia-Bulgaria

18/9 ore 20.30 Italia-Francia

Impegno casalingo, invece, per il Belgio di Stijn D’Hulst che da venerdì 13 settembre gioca la fase a gironi a Bruxelles ed Anversa, affrontando Austria, Germania, Spagna, Slovacchia e Serbia.

13/9 ore 20.30 Belgio-Austria

14/9 ore 17.30 Belgio-Germania

15/9 ore 15.30 Belgio-Spagna

17/9 ore 20.30 Belgio-Slovacchia

18/9 ore 20.30 Belgio-Serbia

Infine la Polonia di Mateusz Bieniek: il neo centrale biancorosso scende in campo (sempre da venerdì 13) in Olanda (Rotterdam e Amsterdam) nella Pool D con Estonia, Olanda, Repubblica Ceca, Montenegro e Ucraina.

13/9 ore 17.00 Polonia-Estonia

15/9 ore 16.00 Polonia-Olanda

16/9 ore 20.00 Polonia-Repubblica Ceca

17/9 ore 17.00 Polonia-Montenegro

19/9 ore 20.00 Polonia-Ucraina

Campionato Sudamericano

Da stanotte il Brasile di Yoandy Leal (Bruno è rimasto in patria ad allenarsi in vista della World Cup) si gioca il titolo Sudamericano nel torneo che si disputa in Cile. Nella fase a gironi i verdeoro incontrano nella Pool A Ecuador, Colombia e Argentina. Le prime due dei due raggruppamenti giocano le Semifinale e le Finali nel weekend per definire la regina del Sudamerica.

11/9 ore 02.00 Brasile-Ecuador

12/9 ore 02.00 Brasile-Colombia

12/9 ore 20.00 Brasile-Argentina

Campionato asiatico

Anche un altro nuovo volto della Cucine Lube Civitanova scende in campo per conquistare il titolo asiatico: l’Iran di Amir Ghafour è protagonista da venerdì in poi nel torneo che si disputa proprio nella capitale iraniana, Tehran. Nel girone a 4 squadre l’Iran se la dovrà vedere con Sri Lanka, Qatar e Australia: le prime due delle 4 Pool si qualificano per la successiva fase a gironi (2 da 4 squadre) per definire la classifica verso per la Final Eight conclusiva (19-20-21 settembre) con Quarti, Semifinali e Finali.

13/9 ore 16.00 Iran-Sri Lanka

14/9 ore 16.00 Iran-Qatar

15/9 ore 16.00 Iran-Australia