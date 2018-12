Dopo la domenica di riposo arrivata al termine della settimana con il doppio turno casalingo di SuperLega che ha regalato due vittorie e 6 punti in classifica ai biancorossi, la Cucine Lube Civitanova è al lavoro da lunedì mattina. Per la prima volta in questa stagione ci sarà il nuovo tecnico Fefè De Giorgi alla guida di Stankovic e compagnia: nel pomeriggio la prima seduta di tecnica diretta dal coach salentino, tornato sulla panchina cuciniera dopo 8 anni.

Settimana con un doppio lungo viaggio per la Cucine Lube Civitanova. Primo impegno in trasferta in Europa sul campo del Karlovarsko per la seconda giornata del girone di Champions League: martedì mattina la partenza per la Repubblica Ceca, mercoledì alle 18 i biancorossi, infatti, scendono in campo alla KV Arena di Karlovy Vary, giovedì in giornata il rientro in Italia. Venerdì altra seduta di allenamento all’Eurosuole Forum prima del nuovo viaggio, stavolta alla volta della Calabria, nella giornata di sabato: domenica (ore 18.00) ultima giornata del girone di andata di SuperLega sul campo della Tonno Callipo Vibo Valentia.

Il programma della settimana dal 17 al 23 dicembre



Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Viaggio – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Leg 2 Champions League VS Karlovarsko (KV Arena Karlovy Vary – h.18.00)

Giovedì: Viaggio – Viaggio

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Viaggio – Tecnica

Domenica: Tecnica – Giornata 13 SuperLega VS Vibo Valentia (PalaValentia Vibo – h.18.00)