Volley, settimana intensa di impegni per la Lube

Si è aperta oggi un’altra intensa settimana in casa Cucine Lube Civitanova: archiviata la Semifinale di Supercoppa, da stamattina i cucinieri sono al lavoro per preparare al meglio la doppia sfida casalinga di SuperLega che vedrà i campioni d’Italia affrontare nell’ordine Latina (giovedì alle 20.30) per la terza di andata e Perugia (domenica alle 18.00) per il big match dell’undicesima giornata (anticipato causa Mondiale per Club).

Nel pomeriggio di oggi allenamento tecnico con tutti gli atleti a disposizione di coach Fefè De Giorgi, tranne il belga Stijn D’Hulst che sta rientrando in Italia proprio in queste ore e da martedì tornerà a far parte del gruppo al lavoro all’Eurosuole Forum. Sedute di tecnica che, esclusi giovedì e domenica giorni di gara in cui i biancorossi si alleneranno al mattino, si terranno tutti i pomeriggi al palasport civitanovese. La mattina, invece, sarà nei primi giorni della settimana dedicata ad un lavoro misto di pesi a tecnica con due diversi gruppi di giocatori che si alterneranno nei vari giorni.

Il programma della settimana dal 4 al 10 ottobre

Lunedì: Pesi+Tecnica – Tecnica

Martedì: Pesi+Tecnica – Tecnica

Mercoledì: Pesi+Tecnica – Tecnica

Giovedì: Tecnica – 3a di andata SuperLega vs Latina (Eurosuole Forum Civitanova h.20.30)

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Anticipo 11a di andata SuperLega vs Perugia (Eurosuole Forum Civitanova h.18.00)