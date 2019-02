Volley, settimana ricca di impegni per la Lube

La Cucine Lube Civitanova già al lavoro dal pomeriggio di lunedì per una nuova intensa settimana che proporrà un doppio impegno tra Champions League e SuperLega. La seduta di pesi e tecnica di ieri ha sancito il ritorno in palestra: mirino puntato sulla sfida europea di mercoledì sera all’Eurosuole Forum contro i polacchi dello Zaksa, gara che chiuderà la fase a gironi della massima competizione europea.

Giovedì pomeriggio il rientro al palasport per una nuova seduta di pesi e tecnica, poi venerdì e sabato altri due allenamenti tecnici all’Eurosuole Forum prima della partenza per Latina: domenica alle 18.00 i biancorossi saranno di scena al nuovo palasport di Cisterna di Latina per la decima giornata di ritorno di SuperLega contro la Top Volley.

Il programma della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo



Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Leg 6 Champions League VS Zaksa (Eurosuole Forum Civitanova – h.20.30)

Giovedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica+Viaggio

Domenica: Tecnica – Giornata 23 SuperLega VS Latina (Palasport Cisterna di Latina – h.18.00)