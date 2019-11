Volley, show Lube contro Modena

E’ della Cucine Lube Civitanova il big match della 6ª giornata della SuperLega Credem Banca. I campioni d’Italia e d’Europa schiantano la Leo Shoes Modena in tre set (25-19, 25-20, 25-18) sfoderando una incredibile prova di forza nel tutto esaurito dell’Eurosuole Forum (4126 spettatori, 62.064 Euro di incasso), e mantengono di conseguenza sia l’imbattibilità che il primato in campionato (7 vittorie su 7, considerando gli anticipi giocati con Perugia e Sora).

La partita

Il tutto nonostante l’assenza pesante di Osmany Juntorena, fermato un problema muscolare e in tribuna. De Giorgi sceglie Kovar per sostituirlo senza stravolgere ulteriormente il suo sestetto, dove sono confermati Simon al centro con Anzani, e Ghafour opposto al regista Bruno. Che sarà grande protagonista del parziale d’apertura anche col servizio, che consente ai cucinieri di tenere costantemente il pallino del gioco in mano (15-10 dopo il contrattacco di Simon che sfrutta la bordata dei nove metri del suo compagno di squadra iraniano), e insieme ad un Leal a tratti inarrestabile in attacco (7 punti, 70% di efficacia) come i centrali (100% per Anzani e 71% per un super Simon), innescati nel finale persino da due ottimi palleggio del multitasking Ghafour.

E’ la battuta l’arma in più del fenomeno Balaso (incredibile cosa riesce a fare in difesa) e compagni nel secondo set: primo break sul 4-2 con un ace del veterano di casa, 14-11 dopo una battuta vincente di Ghafour, quindi 18-14 con la palla corta servita da Brubo, e 24-19 con il quarto ace di squadra, siglato dal bomber Leal. Nel mezzo un cambio palla puntuale come un orologio svizzero (75% di squadra in attacco, con Leal ancora top scorer a quota 5 punti), al cospetto di una Modena che pure viaggia col 65% di efficacia sulle schiacciate (Andreson 7 punti con l’88%), riceve con le stesse percentuali dei marchigiani, ma commette ben 11 errori (alla fine saranno 23 totali) dai nove metri. L’ultimo dei quali, di Bednorz, fissa il 25-20 per la Cucine Lube.

Che sul 2-0, si rende protagonista di un ulteriore monologo nel terzo parziale (sul 10-9 dentro Diamantini per Anzani), con il top scorer Leal (15 punti, 67% in attacco), Simon (9 punti, 78%) e l’mvp Amir Ghafour a recitare ruoli di grandi protagonisti: l’iraniano ha chiuso la partita con 11 punti, il 56% in attacco e un ace.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Kovar 3, D’Hulst n.e., Marchisio (L) n.e., Massari n.e., Leal 15, Ghafour 11, Rychlicki , Diamantini 2, Simon 9, Bruno 1, D’Amico (L) n.e., Bienek n.e., Balaso (L),. All.: De Giorgi.

LEO SHOES MODENA: Anderson 17, Estrada Mazorra n.e., Iannelli (L) n.e., Truocchio n.e., Rossini (L), Pinali, Zaytsev 15, Bednorz 7, Christenson, Holt 3, Bossi n.e., Salsi n.e., Mazzone 6, Rinaldi n.e.. All. Giani.

ARBITRI: Saimbari – Zanussi.

PARZIALI: 25-19 (30′), 25-20 (27′), 25-18 (32′).

NOTE: Lube battute sbagliate 8, ace 6, muri vincenti 1, ricezione 50% (14% perfette), attacco 62%. Modena battute sbagliate 23, ace 3, muri vincenti 53, ricezione 40% (17% perfette), attacco 53%.