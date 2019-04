Volley, Sokolov (Lube): Abbiamo tanta fame di vittorie

Tutta la carica di Tsvetan Sokolov, opposto bulgaro alla terza Finale scudetto consecutiva con la maglia della Cucine Lube Civitanova, alla vigilia di Gara 1 della finale scudetto contro Sir Safety Conad Perugia in programma il primo maggio, ore 20.30, al PalaBarton: “Sarà una serie dura e difficile, dipenderà molto dalla prima partita, perché si vedrà l’atteggiamento che entrambe le squadre hanno in campo: noi abbiamo voglia di dare il massimo, di fare meglio dello scorso anno e anche della finale di Coppa Italia di febbraio – infatti l’opposto biancorosso ha sottolineato quanto sia forte la voglia dell’intera squadra di riscattare i match persi contro i perugini – vogliamo dimostrare che quel risultato non è giusto. Noi abbiamo già perso quattro finali contro loro, e tutti hanno voglia ora di presentarsi in campo con ancora più voglia di vincere.”

“Non credo sia importante il fatto che noi abbiamo giocato una partita in meno e non veniamo da una maratona come la Gara 5 Sir-Modena di ieri – ha detto poi Sokolov – perché ora siamo in finale e quindi sarà tutta un’altra serie. Non mi aspetto quindi una Perugia stanca, ma una squadra davvero forte e che darà il massimo, noi dovremo essere alla stessa altezza. Io sono molto carico, pronto e contento per aver conquistato la Finale”.

SI prevede poi per Gara 2, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova il 5 maggio alle 18.00, un appuntamento da tutto esaurito: “I nostri tifosi finora ci hanno dato un grande supporto, sono stati tutti qua e in tantissimi per conquistare insieme a noi la Finale scudetto: noi lo abbiamo percepito davvero. Mi aspetto un palazzetto pieno e molto carico per combattere ancora”, conclude il campione bulgaro.