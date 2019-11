Volley, sorteggiato il calendario Champions per la Lube

La Cucine Lube Civitanova, nonostante l’impegno imminente nel Mondiale per Club in Brasile, pensa anche all’Europa. A dicembre, infatti, partirà l’avventura nell’edizione 2020 della CEV Champions League, in leggero ritardo rispetto alle altre formazioni visto che, causa torneo iridato, la prima giornata della fase a gironi dei biancorossi, in programma ad inizio dicembre, è stata posticipata a fine gennaio. Ricordiamo che la Cucine Lube Civitanova è inserita nella Pool A insieme ai connazionali della Trentino Itas, i campioni turchi del Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul e i campioni cechi del Jihostroj Ceske Budejovice. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da DAZN.

L’esordio in Champions League per i campioni d’Europa in carica sarà giovedì 12 dicembre (ore 18) a Ceske Budejovice, in Repubblica Ceca. Una settimana dopo, giovedì 19 dicembre (ore 15), altra gara in trasferta, stavolta ad Istanbul contro il Fenerbahce. Il derby con Trento di andata all’Eurosuole Forum di Civitanova, che sarebbe stato in programma proprio alla prima giornata, è stato invece posticipato alla particolare data di domenica 26 gennaio alle ore 18.00. Due giorni dopo i cucinieri (martedì 28 gennaio, ore 20.30) scenderanno nuovamente in campo sempre a Civitanova, per la sfida di ritorno con i cechi del Ceske Budejovice. Giovedì 13 febbraio (ore 20.30) il derby di ritorno a Trento, infine l’ultima giornata in programma mercoledì 19 febbraio (ore 20.30) all’Eurosuole Forum contro il Fenerbahce.

Il programma gare della fase a gironi della Cucine Lube Civitanova

Giovedì 12 dicembre 2019 – ore 18.00: Jihostroj CESKE BUDEJOVICE (CZE) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Giovedì 19 dicembre 2019 – ore 15.00 (ora italiana): Fenerbahçe HDI Sigorta ISTANBUL (TUR) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Domenica 26 gennaio 2020 – ore 18.00: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – TRENTINO Itas (ITA)

Martedì 28 gennaio 2020 – ore 20.30: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – Jihostroj CESKE BUDEJOVICE (CZE)

Giovedì 13 febbraio 2020 – ore 20.30: TRENTINO Itas (ITA) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Mercoledì 19 febbraio 2020 – ore 20.30: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – Fenerbahçe HDI Sigorta ISTANBUL (TUR)