Volley, Sorteggio Champions: Lube-D.Mosca nei quarti

Sarà la Dinamo Mosca l’avversario della Cucine Lube Civitanova nei Quarti di Finale della 2019 CEV Volleyball Champions League. Questo il verdetto scaturito oggi in Lussemburgo nel sorteggio effettuato dalla CEV.

In caso di qualificazione alle Semifinali, i biancorossi affronterebbero la vincente tra Skra Bechatow e Zenit San Pietroburgo. Ricordiamo che la Finalissima in gara unica, novità della stagione, è in programma a Berlino sabato 18 maggio.

Il match di andata Cucine Lube Civitanova e Dinamo Mosca si giocherà in Russia il 12, 13 o 14 marzo, il ritorno all’Eurosuole Forum di Civitanova il 19, 20 o 21 marzo (date e orari da definire a breve). Nell’eventuale Semifinale, inoltre, la Lube giocherebbe in trasferta il mach di andata e in casa la gara di ritorno (date 2-3-4 aprile e 9-10-11 aprile).



La qualificazione alle Semifinali verrà decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014: sia nella sfida di andata che in quella di ritorno verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara di del girone eliminatorio, quindi 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai 15 punti si giocherà di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d’andata e quella di ritorno.

Di seguito il tabellone di Quarti e Semifinali della 2019 CEV Volleyball Champions League

Quarti di Finale

CHAUMONT VB 52 HM (FRA) vs Sir Colussi Sicoma PERUGIA (ITA)

Trefl GDANSK (POL) vs Zenit KAZAN (RUS)

PGE Skra BELCHATOW (POL) vs Zenit SAN PIETROBURGO (RUS)

Dinamo MOSCA (RUS) vs Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Semifinali

Vincente CHAUMONT/PERUGIA vs Vincente GDANSK/KAZAN

Vincente BELCHATOW/SAN PIETROBURGO vs Vincente MOSCA/CIVITANOVA