Volley, sta per partire la campagna abbonamenti della Lube

Si sta per alzare il sipario sull’attesa campagna abbonamenti 2019-2020 per vivere la prossima stagione dei campioni d’Italia e d’Europa in carica. Mercoledì 26 giugno alle ore 12.00, presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche, sarà presentata nei dettagli dai dirigenti del Club cuciniero marchigiano.

Da scoprire alcune importanti novità in arrivo, che permetteranno di seguire tutti i match della Cucine Lube Civitanova nel campionato di SuperLega e nella 2020 CEV Volleyball Champions League. L’invito è diretto alla stampa, ai tifosi e a quanti vorranno partecipare. I campioni d’Italia stanno dunque per conoscere il loro cammino per difendere il titolo appena conquistato nella stagione passata e servirà il supporto dei tifosi.