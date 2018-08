Volley, stagione ripresa per la M&G Videx

Avvio di stagione secondo tradizione in casa M&G Videx, con raduno al Palas mercoledì 22 agosto per la consueta chiacchierata inaugurale che, ormai da anni, segna l’avvio ufficiale della nuova annata sportiva della formazione di punta del movimento pallavolistico montegior-grottese, impegnata nel rinnovato campionato di Serie A2 Credem Banca.

Una giornata d’esordio all’insegna dei buoni propositi per gli atleti della M&G che, dopo una mattinata dedicata a test fisico-atletici agli ordini del preparatore Pison e alle visite mediche degli ultimi arrivati presso Rialab Medical Fitness, si sono riuniti al palazzetto per le “presentazioni ufficiali”, tenute come sempre dal Direttore Generale Rossano Romiti. Regole, propositi, obiettivi e tanto altro nelle parole del DG che, tra le altre novità, ha introdotto anche la nuova formula della Serie A2: per la stagione 2018/2019, infatti, le 27 formazioni ai nastri di partenza sono state divise in due gironi, tradizionalmente il Bianco e il Blu; le squadre giocheranno una Regular Season a 26 giornate per poi iniziare un doppio Play Off. Le prime quattro classificate di ciascun girone giocheranno il Play Off Promozione Credem Banca per un posto in SuperLega (le perdenti sono iscritte alla A2 2019/20 e quindi direttamente salve). Le squadre classificatesi dal 5° al 12° posto, sia Bianco che Blu, entreranno nel Play Off Serie A2 Credem Banca, che confermerà le 2 squadre vincitrici alla successiva Serie A2, in cui è iscritto di diritto anche il Club Italia. Tutte le altre squadre formeranno, insieme alle neopromosse dalla Serie B, la nascitura Serie A3.

La presentazione di tutti gli elementi del nucleo dirigenziale ha quindi concluso l’intervento di Romiti, che ha volentieri lasciato la parola al Patron Videx Rossano Marcantoni, lieto di salutare la nuova squadra in questo primo incontro conoscitivo: “Con orgoglio e soddisfazione la nostra azienda è accanto a questo movimento dal lontano 1994; la società si è mossa bene sul mercato e credo che questa sia una delle migliori squadre che la Videx abbia mai messo in campo in tutti questi anni. Il pubblico qui è sempre molto affettuoso e partecipativo, ma anche molto esigente perché negli anni ne ha visti di giocatori forti. Cercate di onorare al massimo questi colori e da parte nostra avrete sempre il massimo sostegno; sebbene non possa garantire una presenza assidua per via dei pressanti impegni lavorativi, vi esorto a seguire i “ragazzi” della società che sono giovani, ma anche molto molto capaci. Auguro a tutti una stagione emozionante e ricca di grandi risultati.”



E’ intervenuto quindi il dirigente e vicepresidente di M&G Scuola Pallavolo Claudio Laconi augurando agli atleti e a tutto lo staff una nuova stagione ricca di soddisfazioni, ma anche ricordando ai ragazzi il “peso sociale” del ruolo che svolgono: “Siete la massima espressione di un movimento pallavolistico che ha un valore sociale importante a livello territoriale, ancor più che locale; l’obiettivo primario è quello di accrescere sempre di più l’entusiasmo e la partecipazione. Avete alle spalle una storia sportiva lunga ed importante e dovete essere fieri di rappresentarla tanto quanto lo siamo noi nell’avervi scelto.”

Non poteva mancare, infine, l’intervento di coach Ortenzi, che ha chiuso il cerchio presentando lo staff che lo affiancherà in questa nuova avventura e dedicando qualche minuto alle sue prime impressioni su questa nuova stagione: “L’atmosfera è quasi magica quando si iniziano nuovi cicli: tante facce nuove, tanta curiosità e soprattutto tanto entusiasmo di scoprire i ‘nuovi’ atleti e riscoprire i ‘vecchi’. Siamo convinti di avere allestito un ottimo organico, ora però dovremo fare in modo che esso possa trasformarsi prima possibile in una squadra che si diverta a stare insieme e abbia voglia di costruire qualcosa di importante”. Applauso finale alla comunicazione del nome del capitano, anzi, dei capitani, che presto vi sveleremo.

La giornata si è quindi conclusa con una cena in riva al mare presso lo stabilimento balneare Di Sole In Sole, per iniziare a far conoscere la squadra al territorio, ed il territorio alla squadra.

Ieri prima sgambata ufficiale in palestra in vista della nuova stagione, allenamenti che proseguiranno senza sosta tutti i giorni e di cui segnaliamo, nel weekend, il tradizionale “mini-torneo” interno sulla sabbia di Porto San Giorgio, domani pomeriggio (sabato 25 agosto) nei campi da beach volley degli stabilimenti Di Sole In Sole, Poldo e Livia e Vela.